Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, TGRT Haber’de konuk olduğu programda hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. Kendine has üslubuyla Erman Toroğlu’nu taklit ettiği sırada usta yorumcunun aniden stüdyoya girmesiyle şaşkına dönen İsmail Baki, Toroğlu’ndan hem övgü hem de beklenmedik bir "Şansal Büyüka" tepkisi aldı.

Ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer, TGRT Haber'de yayınlanan 'Yasemin'in Penceresi' programında hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı. Programda ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun taklidini yaptığı sırada, Toroğlu’nun aniden stüdyoya girmesiyle büyük şaşkınlık yaşayan İsmail Baki, usta yorumcuyla ilginç bir diyaloğa imza attı.

"GÜZEL İŞLER YAPIYOR, AFERİN"

Stüdyoya "Hoca geliyor" nidalarıyla giren Erman Toroğlu, İsmail Baki'nin performansını beğendiğini dile getirdi. İsmail Baki'nin taklit yeteneğinden övgüyle bahseden Toroğlu, "İsmail'i güzel takdimi yapıyor. Aferin. Öyle devam et İsmail. Güzel güzel işler yapıyor" ifadelerini kullandı. İsmail Baki ise Toroğlu’nun ekran başında izleyiciyi kilitleyen bir havası olduğunu belirterek kendisine olan hayranlığını dile getirdi. Toroğlu, İsmail Baki'nin kendisini ilk taklit ettiği anı izlediğinde de güldüğünü ve çok hoşuna gittiğini belirtti.

Erman Toroğlu'nun yanında Şansal Büyüka taklidi yapınca... "Benden uzak, Allah'a yakın olsun! "

ŞANSAL BÜYÜKA TAKLİDİNE BEKLENMEDİK TEPKİ

Programın ilerleyen dakikalarında sunucu Yasemin Bozkurt'un isteği üzerine bir canlandırma yapıldı. Erman Toroğlu kendisi rolündeyken, İsmail Baki'den Toroğlu'nun uzun yıllar 'Maraton' programını birlikte sunduğu partneri Şansal Büyüka'nın taklidini yapması istendi.

İsmail Baki, Şansal Büyüka sesiyle "Sevgili Erman, İsmail Baki'nin Erman taklidini seviyor musun hocam?" diye sorunca Toroğlu'ndan çarpıcı bir cevap geldi. Toroğlu, "İsmail Baki'nin Erman taklidini seviyorum da Şansal taklidini sevmiyorum hocam" sözleri dikkat çekti. Toroğlu, Şansal Büyüka için "Benden uzak, Allah'a yakın olsun. " diye konuştu.

"GÜRCİSTAN'DAN VURMAYA GELDİLER"

Erman Toroğlu, programda kariyeri ve güvenliğiyle ilgili samimi açıklamalarda da bulundu. Her zaman "dobra dobra" konuştuğunu ve bu yüzden zaman zaman işinden olduğunu belirten Toroğlu, geçmişte ciddi tehditler aldığını açıkladı. Bir dönem Gürcistan'dan kendisini vurmaya geldiklerini söyleyen Toroğlu, silahı hiç sevmemesine rağmen iki üç sene boyunca silahla gezmek zorunda kaldığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası