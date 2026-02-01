Milattan 7 bin yıl önce patlayan, Aksaray'ın sembolü Hasan Dağı gözlem altına alındı. Dağda 6 Şubat depreminde 51 milimetre yükselen gaz ve su seviyeleri deprem sonrası normal seviyesine döndü.

Aktif bir yanardağ olarak bilinen Hasan Dağı, milattan 7 bin yıl önce patladı. Binlerce yıla rağmen hareketliliğini sürdürürken dağda son hareketlilik 6 Şubat depremlerinde görüldü.

NORMALE DÖNDÜ

Deprem sonrasında gözlem altına alınan dağda, deprem sonrası yükselen gaz ve su seviyesinin normale döndüğü ortaya çıktı.

“ AKTİF BİR YANARDAĞ”

Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, Hasan Dağı’na ilişkin şu bilgileri verdi:

Günümüzde de aktif bir yanardağdır ama aktif olduğunu söylememizin kimseyi korkutmasına gerek yok. Burada AFAD ve üniversite iş birliğiyle 3 ayrı istasyon kurulmuştur. Bu istasyonlarla buradaki gaz çıkışları ve yeraltı su hareketliliği birebir denetlenmektedir. En son 6 Şubat depreminde burada 51 milimetre gaz ve su yükselmesi olmuştur. Deprem sonrası da tekrar normal haline geçmiştir. Hasan Dağı şu anda bile hala gözlemlenmektedir. Ancak aktif bir yanardağdır.

“FAYLARA BAĞLI OLARAK ÇALIŞIYOR”

Hasan Dağı’nda 6 Şubat depremiyle birlikte yeraltına bağlı olarak su seviyelerinin 51 milimetre yükseldiğini ifade eden Aydın “Buda Hasan Dağı'nın hala aktif olduğunu ve faylara bağlı olarak çalıştığının göstergesidir. Aktif ama ‘Hasan Dağı patlarsa ne kadar bir mesafeyi etkileyecek' gibi soruların cevapları bilim ışığında eldeki verilerde. AFAD'ın kurduğu gözlem istasyonlarında ne zaman gaz çıkışı olduğu, yeraltı su seviyesi ne kadar yükseliyor, ne kadar aktif gibi denetimler yapılıyor" diye konuştu.

