Trendyol 1'inci Lig'in 23'üncü hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, evinde ağırladığı İmaj Altyapı Vanspor'u, Tosin Kehinde ve Emirhan Acar'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Emrah Ünal, Batuhan Bıyıklı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Kehinde (Dk. 71 Badji), Muhammed Gümüşkaya, Ndongala (Dk. 84 Oğuz Ceylan), Abdülkadir Parmak, Amaral (Dk. 30 Emirhan Acar), Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mucahit Albayrak (Dk. 71 Kaan Akyazı)

İmaj Altyapı Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Jevsenak, Hostikka (Dk. 76 Hasan Bilal), Traore (Dk. 88 Bekir Can Kara), Jefferson (Dk. 55 Mamah), Oulare (Dk. 76 Medeni Bingöl), Oğulcan Çağlayan, Cedric, Batuhan İşçiler (Dk. 88 Erdem Seçgin), Mehmet Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Goller: Dk. 14 Kehinde, Dk. 90+4 Emirhan Acar (Bandırmaspor),

Kırmızı kart: Dk. 49 Cedric (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Oulare, Dk. 45 Oğulcan Çağlayan (Vanspor FK), Dk. 33 Enes Aydın, Dk. 43 Mulumba, Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya (Bandırmaspor)

