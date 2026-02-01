Premier Lig'in 24. hafta maçında Chelsea, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta West Ham United'ı 3-2 yıkmayı başardı. Karşılaşmanın son dakikalarında ise futbolcular arasında büyük bir kavga çıktı.

İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Chelsea, West Ham United'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından Chelsea puanını 40'a yükseltti. West Ham 20 puanda kaldı. Chelsea gelecek hafta Wolverhampton deplasmanına çıkacak. West Ham da Burnley'e konuk olacak.

İki takımın futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktı

SON DAKİKALARDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın son anlarında ise iki takımın futbolcuları arasında büyük bir kavga çıktı. Adama Traore’nin Chelsea’li futbolcu Marc Cucurella'yı tutup fırlatmasıyla sahadaki neredeyse tüm oyuncuların dahil olduğu bir kavgaya dönüştü.

West Ham’lı Todibo , Pedro'yu reklam panolarına yaslayarak iki eliyle boğazını sıktı. Hakem Anthony Taylor, VAR’dan pozisyonu inceledikten sonra Todibo’ya kırmızı kart gösterdi.

‘BİR NOKTADA BOYNUNDAN YAKALADI’

Sky Sports'taki yorumcu Gary Neville , "Bir noktada boynundan yakaladı ve onu yemeye çalışıyormuş gibi görünüyordu" dedi . Tobido'nun oyundan atılmasıyla birlikte ev sahibi seyirciler büyük bir coşkuyla ayağa kalktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası