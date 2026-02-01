Burdur’un Ağlasun ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağlasun-Antalya-Isparta Karayolu'nun Isparta istikameti Aşağı Yumrutaş mevkiinde meydana geldi. Sedat Akgün (41) idaresindeki otomobil, Cuma Ali Süzer'in (21) kullandığı araba ile kafa kafaya çarpıştı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu konumunda bulunan, Kuzey Akgün (10), Melek Akgün (45), İfaket Aydın (69) ve Nevin Süzer (52) olay yerinde hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Burdur'daki kazada ölen 7 kişinin kimliği belli oldu

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan Akdağ (20) da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur'daki kazada ölen 7 kişinin kimliği belli oldu

ACI HABERİ ALAN KOŞTU

Antalya-Isparta Karayolu tümüyle trafiğe kapatılırken ekiplerin incelemesinin ardından araçlar kaldırıldı. Kazayı duyarak olay yerine gelen hayatını kaybeden vatandaşların yakınları ise fenalık geçirdi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası