Ankara'da H.Y. isimli kadın, uyuşturucu madde ve alkol bağımlısı olduğunu iddia ettiği dini nikahlı eşi B.M. tarafından 13 yıldır darbedildiğini öne sürdü. H.Y., "Kocam yüzüme kezzap atmakla tehdit etti ve suratımı aynada bakılamayacak hale getireceğini söyledi" diyerek hukuk mücadelesi başlattı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki H.Y., 13 yıldır dini nikahlı eşi B.M. (35) tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia etti. Eşinin aynı zamanda uyuşturucu madde ve alkol bağımlısı olduğunu da öne süren H.Y., 11 ve 13 yaşındaki kız çocuklarının da eşinin ailesi tarafından alıkonulduğunu ve kendisine gösterilmediğini söyledi.

İlerideki boşanma ihtimalinden dolayı karşı tarafın mal varlığı paylaşımını engellemek için resmi nikah istemediğini savunan mağdur kadın, eşinin ailesi tarafından da şiddete maruz kaldığını öne sürdü. Defalarca şikayetçi olduğunu belirten H.Y., sorumluların hak ettiği cezayı almasını ve çocuklarına kavuşmayı ümit ettiğini dile getirdi. H.Y., hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini de vurguladı.

"UĞRADIĞIM FİZİKSEL ŞİDDETİN YANINDA PSİKOLOJİK OLARAK DA ŞİDDET GÖRÜYORDUM"

Yaşadıklarını anlatan H.Y., "Eşim, anne tarafından akrabamdı. Tanıştığımızda 16 yaşındaydım. Bir sene sonra düğünümüz oldu. Reşit olmadığım için resmi nikahımı yapmamışlardı. Reşit olduğumda yapacaklarını söylemişlerdi. Büyük kızıma hamile kaldığımda hastanedekiler durumu anlayıp bizi ihbar etmesin diye kayınpederim tarafından kaçırılmıştık. Reşit olduğumda resmi nikah istediğimi ve yaşadığım durumlardan utandığımı söyledim. Sürekli bahaneler üreterek ertelediler. Şiddet görmeye başlayınca artık söylemeye de korkar hale gelmiştim. Resmi nikahım olmadığı için çevremdekiler tarafından sürekli aşağılanıyordum. Uğradığım fiziksel şiddetin yanında psikolojik olarak da şiddet görüyordum" diye konuştu.

Mağdur kadın H.Y.

"PANTOLON GİYDİM DİYE DARBEDİYORDU"

Pantolon giydiği için dahi darbedildiğini söyleyen H.Y., "Eşim çoğu zaman eve gelmezdi. Başka kadınlarla yakaladığım zamanlar oldu. Nedenini sorduğum için de beni darbediyordu. Bana, 'Sen pantolon giyiyorsun. Edepsizsin. Nikah yapılacak kadın değilsin' diyordu. Bana kendimi kötü ve suçlu hissettirmeye çalışıyordu. Uğradığım şiddete dayanamadığım zamanlarda ailemin evine sığınıyordum. Çocuklarımın özlemi ağır basınca kocamın yanına dönmek zorunda kalıyordum. Ailemin evine geldiğimde rahat vermiyordu, bizi sürekli tahrik ediyordu. Ben de utandığım için yanına dönmek zorunda kalıyordum. Döndüğümde ise yine aynı muameleye maruz kalıyordum" dedi.

Eşinin ve onun ailesinin boşanma nedeniyle yaşanacak mal varlığı paylaşımı korkusu nedeniyle resmi nikah yapılmasına yanaşmadığını ileri süren H.Y. şu ifadeleri kullandı:

"İLK HAMİLE KALDIĞIM DÖNEMDEN BERİ ŞİDDET GÖRMEYE BAŞLADIM"

"Resmi nikah kıymamalarının sebebi duyduklarıma göre ileride boşanma durumu olursa mal varlıklarının bölünme korkusuymuş. Eşim de çoğu kez beni darbederken ağzından aynı şeyi kaçırmıştı. Ben defalarca mal varlıkları için gelmediğimi ve yuvamı kurtarmak için direndiğimi söyledim. Buna rağmen hareketlerine hala devam etti. Ailesi de karşı gelmek yerine yaptıklarını destekliyordu. İlk hamile kaldığım dönemden beri şiddet görmeye başladım. Erken gebelik riski dahi yaşadığım oldu. Hastanede müdahale ederek erken doğum yapmamın önüne geçildi. Daha sonra kayınpederim hastaneye gelerek, 'Torunuma bir şey olursa seni mahvederim' diyerek tehdit etti. Korktuğum için doktorlara merdivenden düştüğümü söylemek zorunda kaldım."

B.M.

"YÜZÜME KEZZAP ATMAKLA TEHDİT ETTİ"

Ailesinin ve kendisinin sürekli tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını iddia eden H.Y., "Daha önce çok kez şikayetçi oldum. Çocuklarımı kurtarmaya çalışıyordum. Hala da onlardan ayrıyım. Eşim bana, 'Aç köpek, sen çocuklara nasıl bakacaksın' diyerek hala hakaret ediyor. Geçmişte bir duruşmamız oldu. Uzlaştırıcı biriyle anlaşmışlar. O kişi bana çocuklarımdan dolayı davadan vazgeçmemi söyledi. Ben de evlatlarımı düşünerek kabul ettim. Yıllarca hep böyle devam etti bu durum. Kocam, 'Seni öldüreceğim, keseceğim göreceksin. Yüzüne kezzap atacağım. İnsan içine çıkamayacak ve aynada kendine bakamayacak hale geleceksin' diyerek tehdit etti. Çocuklarım var diye hep sustum" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMI İSTEDİĞİMDE SÜREKLİ HAKARET EDİYOR"

Evlatlarından da uzun süredir ayrı kaldığını dile getiren H.Y., "Bunlar normal birinin yapacağı şeyler değil. Yıllardır alkol kullanıyordu zaten. Çevremden de uyuşturucu madde kullandığını duydum. Mesajlarına da şahit olmuştum. Çocuklarımın psikolojisi de bozuk. Beni göremiyorlar. Çocuklarımı istediğimde sürekli hakaret ediyor. 13 yıldır bana yaşattığı şiddetin cezasını çekmesini istiyorum. Evlatlarımı yanımda görmek istiyorum. Yaşadığımız rezilliklerden utandığım için onları vermek zorunda kalıyorum. Bana ve çocuklarıma yaşattıklarının cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası