Milli parklara yönelik yeni kanun düzenlemesine göre, parklara ücret ödemeden giren ziyaretçilere giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek. Milli parklarda gösterilen bazı eylemlere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. İşte o eylemler…

Milli parklara yönelik düzenlemeleri içeren "Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli parklarda hangi eylemlere hapis ve para cezası verilecek? İşte detaylar…

Yeni kanunda doğal çevreyi oluşturan biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin denetim ve idari yaptırım uygulama yetkisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne verildi.

YÖNETİM PLANINI KİM HAZIRLAYACAK?

Buna göre milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerlerin kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan uzun devreli gelişme planı, gelişme planı ve yönetim planı, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanacak.

İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren, kamu yararı açısından vazgeçilmez tesisler için uzun devreli gelişme planı veya gelişme planı şartı aranmayacak.

Yeni kanunla milli parklarda gösterilen bazı eylemlere ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Ceza Gerektiren Davranışlar Yaptırım Milli parklarda tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değerini bozmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası Yaban hayatı tahrip etmek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası Çevre sorunları oluşturmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında yapı ve tesis kurmak ve işletmek veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası Sahaları işgal etmek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası

ÜCRET ÖDEMEYENE 4 KATI CEZA

Genel Müdürlük, milli parklara gelen ziyaretçilere uygulanacak ücreti, belirleyecek. Ücreti ödemeyenlere giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek. Tahsil edilen idari para cezalarının yüzde 25'i Genel Müdürlüğe, yüzde 75'i genel bütçeye gelir kaydedilecek.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Milli parklar kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

