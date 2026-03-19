Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida'nın, bir anıtın açılış töreninde konuşma yaptığı sırada başına kuş pisledi. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Almeida espriyle karışık "Uğur getirir, şansımız bol olsun." ifadelerinde bulundu.

İspanya’nın başkenti Madrid’de, basın özgürlüğü uğruna hayatını kaybeden gazeteciler anısına düzenlenen anıtın açılışı sırasında ilginç anlar yaşandı. Törende konuşma yapan Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida, talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı.

Madrid Belediye Başkanının zor anları! Konuşma yaptığı sırada oldu, etraftakiler kahkahaya boğuldu

Konuşmasını sürdürdüğü sırada bir güvercinin başına pislemesiyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan Almeida, sözlerine ara vermek zorunda kaldı. Durumu fark eder etmez elini başına götüren Başkan, esprili bir dille yaptığı yorumda, “Başka türlüsü olamazdı zaten; bir güvercin dün kestirdiğim saçımı hedef almayı seçti. Görüyorsunuz değil mi?” ifadelerini kullandı.

"UĞUR GETİRİR"

Olayı dalgaya vurarak “Uğur getirir, şansımız açık olsun” diyen Almeida, törende bulunanların da gülümsemesine neden oldu. Bu sırada bir görevli hızla yanına gelerek mendil uzattı. Belediye Başkanı, sakinliğini koruyarak elini ve başını temizledikten sonra konuşmasına devam etti.

Törende yaşanan bu beklenmedik anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Almeida’nın soğukkanlı ve esprili tavrı kullanıcıların beğenisini toplarken, görüntülere yorum yağdı.

