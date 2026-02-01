Bir facia da Burdur'da yaşandı. Antalya - Isparta yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye sevk edildi, içlerinde durumu ağır olanlar var...

Pazar sabahı kan aktı, trafik terörü çok sayıda kişinin ölümüne sebep oldu. Kaza haberleri peş peşe geldi, ölü sayısı artıyor. Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi ölmüş, 26 kişi ise yaralanmıştı.

Bir acı haber daha geldi, Antalya-Isparta kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Burdur'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 7 ölü var

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta kara yolunda meydana geldi 34 FF 2118 plakalı otomobil ile 07 BNE 490 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Burdur'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı, 7 ölü var

YARALILARIN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olması nedeniyle Isparta'daki hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası