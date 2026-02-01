Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında Amedspor, sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek. Diyarbakır’da oynanacak karşılaşma öncesi iki ekip de hazırlıklarını tamamladı. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın kanalı ve başlama saatini araştırıyor.

Ligde 23. hafta heyecanı yaklaşırken gözler, iç sahada oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi ekip Amedspor, taraftarı önünde Adana Demirspor karşısında önemli bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Amedspor-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed Sportif Faaliyetler ile Adana Demirspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 23. hafta karşılaşması, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Mücadele, TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.

Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor ile karşılaşacak

AMEDSPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor - Adana Demirspor mücadelesini statta takip edemeyecek taraftarlar, TRT Spor ekranlarından şifresiz canlı olarak izlenebilecek.

AMED SK -ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’de haftanın programında yer alan Amedspor-Adana Demirspor karşılaşması, 01 Şubat Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Amedspor, maç öncesi hazırlıklarını Şehmus Özer Tesisleri’nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası