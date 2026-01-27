TFF 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Sivasspor ile Amedspor arasında oynanan maç sonrası VAR'da görev yapan Alper Çetin ve AVAR'da bulunan Serkan Çimen'in istifa ettiği iddia edildi. Hakem kararlarına tepki gösteren Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, "Hatalarını anladılar ve gerekeni yaptılar" dedi.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban, 1-1 sonuçlanan Amedspor karşılaşması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özçoban, maçta görev yapan VAR hakemi Alper Çetin ve AVAR hakemi Serkan Çimen’in, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) istifalarını sunduğunu belirtti.

Burak Özçoban

"SİVASSPOR'UN EMEĞİ HEBA EDİLDİ"

Büyük Sivas TV'de yayınlanan 'Gündem Futbol' programına konuşan Özçoban, “Bu kadar net pozisyonların hatalı değerlendirilmesi kabul edilemez. Sivasspor’un emeği heba edildi" ifadelerini kullandı.

Amedspor'un attığı golde ofsayt çizgisisinin yanlış çekildiği iddiaları sonrası VAR’da görevli Alper Çetin ve Serkan Çimen'in istifa ettiğini dile getiren Sivasspor Başkanı, "Arkadaşlar hatalarını anladılar ve gerekeni yaptılar" dedi.

Sivasspor, 20'nci dakikada Valon Ethemi'nin golüyle öne geçerken; Amedspor’un beraberlik sayısı 57'nci dakikada Mbaye Diagne'den geldi.

"GÖRMEZDEN GELİNDİ"

Amedspor’un golü öncesinde Sivassporlu futbolcu Ethemi’ye yapılan müdahalenin çok net bir penaltı olduğunu savunan Özçoban, "Bu pozisyonun görmezden gelindi" sözlerini sarf etti.

