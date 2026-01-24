Esenyurt'ta 3 gol, penaltı, kırmızı kart: Esenler Erokspor'dan rahat galibiyet
Trendyol 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Esenler Erokspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Serikspor'u 3-0 yendi.
- Serikspor'da Joseph Okoro, 71'inci dakikada kırmızı kart gördü.
- Goller Ender Güneş (K.K.), Ömer Faruk Beyaz ve Guelor Kanga'dan (penaltı) geldi.
Esenler Erokspor, Trendyol 1'inci Lig 22'nci hafta mücadelesinde Serikspor'u 3-0 mağlup oldu. Serikspor'da Joseph Okoro, 71'inci dakiada kırmızı kart gördü,.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada kendi kalesine Ender Güneş, 60'ıncı dakikada Ömer Faruk Beyaz ve 73'üncü dakikada penltından Guelor Kanga kaydetti.
Ligde 11'inci galibiyetini alan Esenler Erokspor, puanını 41'e yükseltti. 10'uncu yenilgisini yaşayan Serikspor ise 26 puanda kaldı.
SERİKSPOR: 0 - ESENLER EROKSPOR: 3
Stat: Necmi Kadıoğlu Stadyumu
Hakemler: Fatih Tokail, Seyfettin Ünal, Tuncay Ercan
Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan (Ekrem Terzi dk. 54), Aleksandr Martynov, Joseph Okoro, Lev Skvortsov, Sertan Tashkin, Raymond Adeola, Burak Asan, Emre Nefiz (Mücahit İbrahimoğlu dk. 62), Rayan Guibero (Gjoko Spasov dk. 74), Iliya Sadygov
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Francis Nzaba (Dimitri Cavare dk. 83), Onur Ulaş, Enes Alıç, Ryan Jack (Recep Niyaz dk. 64), Amilton, Ömer Faruk Beyaz (Hamza Catakovic dk. 76), Guelor Kanga (Alper Karaman dk. 76), Berat Luş (Mame Faye dk. 65), Olarenwaju Kayode
Goller: Ender Güneş (dk. 44 k.k.), Ömer Faruk Beyaz (dk. 60), Guelor Kanga (dk. 73 pen.)
Kırmızı kart: Joseph Okoro (dk. 71) (Serikspor)
Sarı kartlar: Aleksandr Martynov, Rayan Guibero (Serikspor)