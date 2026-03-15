ABD ve İsrail’in İran’a ortak başlattığı saldırılar sonrasında Türk tır şoförü Hüseyin Fırat, İran’da düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle hayatını kaybetmişti. Fırat’ın tırının görüntüsü ortaya çıktı.

Hatay Reyhanlı’da yaşayan 29 yaşındaki tır şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkmış, dönüş yolunda Tebriz’de düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralanmıştı.

İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fırat, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Fırat'ın cenazesi İran'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirilmiş, 13 Mart Cuma günü Mezarlık Kompleksi'nde göz yaşları içerisinde defnedilmişti.

Genç şoförün tırının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde füzenin isabet etmesiyle yolun delindiği görülürken, tırın kontrolden çıkarak yol kenarına uçtuğu ve şarapnel parçasının tırı delerek ilerlediği ekrana yansıdı.

Füzenin isabet ettiği anda Hüseyin Fırat’ın aracının önünde tırıyla seyir halinde olan acılı baba Coşkun Fırat tarafından kayda alınan görüntülerde; füzenin deldiği asfalt yol dikkat çekerken şarapnel parçasının tırda açtığı hasar görüldü.

Anne Hayriye Fırat, oğlunun ülkesinde ameliyat olmasını istediğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

Oğlumun sağlık durumundan endişeliyim ve haber alamıyorum. Olayı duyduğum zaman çok kötü oldum. Oğlumun ameliyat olması lazım ama İran’da olmasını istemiyorum. Oğlum şu anda İran’da ve sağlık durumu kritik olduğunu söylediler. Oğlumun orada ameliyat olmasını istemiyorum. Oğlumun tedavisini Türkiye’de olmasını istiyorum. Oğlumun kendi ülkesinde ameliyat olmasını istiyorum.