Galatasaray, Liverpool maçında kolu kırılan ve geçtiğimiz pazartesi günü başarılı bir operasyon geçiren Victor Osimhen'in yokluğunda alarma geçti. Milli ara sonrası Süper Lig'de zorlu maçlara çıkacak sarı-kırmızılılarda yönetim, yedek kaldığı için mutsuz olan Mauro Icardi'ye 'yeni sözleşme şartı' getirildi.

Milli ara sonrası Süper Lig'de zorlu bir fikstüre girecek Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik maçlara Victor Osimhen'den yoksun çıkacak. Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı yıldızın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un, elinde forvette iki alternatifi kaldı: Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz.

Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

ICARDI GÖRÜŞME ODASINA

Milli futbolcunun kanatlardaki etkili performansından vazgeçmek istemeyen teknik heyet, Arjantinli oyuncuya ilk 11'de görev vermeyi planlarken; yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı yetkililer, sezon sonu bitecek sözleşmesi için henüz masaya çağrılmayan Icardi ile görüşme yaptı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yönetimin, kaptana, "Ligde kalan son 8 haftada sahaya odaklan. Şampiyonluk için sana ihtiyacımız var. Zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Atacağın gollerle takımı şampiyon yap, biz de yeni sözleşme için seninle masaya oturalım" dediği öğrenildi.

Icardi, Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiriyor.

39 MAÇTA 15 GOL

Çocuklarını görmek için teknik ekipten ekstra izin alan ve Arjantin'e giden Icardi'nin, 27 Mart Cuma günü İstanbul'a gelip, takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, Galatasaray'da bu sezon çıktığı 39 maçta 15 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

