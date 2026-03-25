Icardi krizine Gomis formülü: Aramızda hallettik!

Tarih 18 Nisan 2023; Okan Buruk'un teknik adam olarak Galatasaray'da ilk sezonu. Süper Lig'in 30'uncu haftasında rakip Alanyaspor. Deplasmanda ilk 45 dakika 2-1 önde tamamlanırken; ayağında ağrı hisseden Mauro Icardi'nin yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil olur. Lider, 4-1 kazanır.

Sarı-kırmızılılar, 5 gün sonra evinde Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalır. Batefimbi Gomis kadroya alınmazken; Nicolo Zaniolo santrfor oynar. Maç sonu Buruk'un sözleri, Beşiktaş derbisi öncesi gündeme oturur.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da 2 farklı dönemde (2017-2018, 2022-2023) 2,5 sezon forma giydi.

Gurur meselesi!

Alanya maçını salı oynadık, çarşamba izinliydik, perşembe idman öncesi Gomis geldi ve bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Icardi-Barış değişikliği kabul etmediği bir şeydi. Son dönemde az süre bulduğu için artık Galatasaray forması giymek istemediğini söyledi. Ona son 7 maçta çok ihtiyaç duyduğumuzu ve çok değerli olduğunu hatırlattım. Kendisi için bunun bir gurur meselesi olduğunu iletti. Bundan sonra yönetimimiz kendisiyle ilgili karar verecek.

Başkan Dursun Özbek, hocaya tam destek verir ama oyuncuyu da tek kalemde silmez: Gomis'in davranışı kabul edilebilir değil. Sahadaki patron Okan hoca nasıl takdir ettiyse oyuncular saygı duymalı. Yönetim kurulunda etraflıca konuşacağız.

Okan Buruk, Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazandı.

"Aile olarak düzelttik"

Fransız santrfor, derbide kadroya döner. Aylar sonra verdiği röportajda ise krizin perde arkasına ışık tutar.

Konuyu aramızda bir aile olarak düzelttik. Okan Buruk şampiyon olmayı hak etti. Arkadaşız ve problem yaşamadık. Bu şampiyonluğu kazandığı için çok mutluyum. Soyunma odasında bir tartışma oldu ama aramızda hallettik.

Osimhen yok, Icardi mutsuz

Aradan 3 yıl geçti. Galatasaray, şimdilerde yeni bir santrfor krizinin eşiğinde. En büyük gol umudu Victor Osimhen'in kolu kırıldı. Ameliyat sonrası Kulüp Doktoru Yener İnce'den dönüş tarihine dair net bir söylem yok ama oyuncunun kendi ifadesine göre, süre 5-6 haftayı bulacak.

"Icardi'nin, Liverpool'a karşı oyuna gitmek istemediği, Kaan Ayhan'ın ısrarıyla maça dahil olduğu" iddiasına yalanlama gelmiş değil. Anfield'da isteksiz görüntü veren Arjantinli golcü, son dönemde maç sonu takım sevinçlerine de katılmıyor. İngiltere'de Osimhen'in yokluğunda kulübedeki tek santrfor Icardi'nin yerine Noa Lang'ın tercih edilmesi ortada bir terslik olduğunu anlatıyor.

Victor Osimhen, Op. Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.

Gözler yönetim ve kaptanda

Milli ara sonrası Trabzonspor müsabakasına Barış Alper'in mi, yoksa Icardi'nin mi ilk 11 başlayacağı tartışması giderek alevleniyor. Kriz büyümeden yönetime büyük iş düşüyor.

"Maça çıkmam" noktasına varan Gomis kısa sürede ikna edildiyse, Buruk ile aralarında sorun yaşandığı aşikar yıldız oyuncuyla ilgili mutsuzluk hali de çok geçmeden değişebilir.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Mauro Icardi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla iki olayın boyutu tabii ki aynı seviye değil. Ancak Icardi adının büyüklüğü ve tribündeki etkisi hesaba katıldığında, takıma yansıması giderek yıpratıcı hale gelebilir.

"Yeni sözleşme" haberleri gölgesinde aylar geçirilmişken sezonun en kritik döneminde yegâne çözüm, Gomis'in bahsettiği "aile" olarak hareket edebilmekte olsa gerek.

Bu noktada Icardi'ye düşen egolardan arınmak. Kendine en ihtiyaç duyulan dönemde, yedekten girdiği maçlarda dahi kolunda hazır ettiği kaptanlık bandının ağırlığını hatırlamak.