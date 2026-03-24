Anfield'da ikinci yarıda dahil olduğu Liverpool maçında sakatlanan ve başparmağında oluşan ciddi kesik sebebiyle sahayı sedyeyle terk eden Noa Lang, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İngiltere'de operasyon geçiren Galatasaraylı oyuncunun parmağının son hali ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada parmağında derin bir kesik oluşan Noa Lang, İngiltere'de operasyon geçirmişti. Hollandalı oyuncunun sağ el başparmağının büyük bir sargıya alındığı görüldü.

Noa Lang, 80'inci dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sakatlığına rağmen Hollanda Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon takipçsisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Noa Lang'ın sosyal medya paylaşımı

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Noa Lang'ın sakatlığı hakkında, "Futbolcumuzun sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil ama ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul’a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool’da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı’nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang’ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

