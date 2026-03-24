G.Saray’da kolu kırılan süper yıldız dün ameliyat oldu. F.Bahçe maçına yetiştirilmeye çalışılacak Nijeryalı forvet, ülkesine gönderilmeyecek ve tedavi süreci yakından takip edilecek. Başarılı bir operasyon geçiren Osimhen şimdilik ligde dört maç kaçıracak.

Ve beklenen oldu Liverpool maçında kolunda kırık oluşan Victor Osimhen operasyon geçirdi. Maç sonrası kısa arada ülkesi Nijerya’ya giden ve İstanbul’a dönen golcü oyuncunun kolunda parçalı kırıklar vardı. Kendi deyimi ile “En fazla 4-6 hafta yokum” diyen Osimhen’de tüm planlar Fenerbahçe derbisine göre yapıldı. Kritik maça yetiştirilmek istenen yıldız isim o sebeple erken operasyona alındı. Şu anki durumda Osimhen’in ligde Trabzon (d), Göztepe (d), Kocaelispor ve G.Birliği (d) maçlarında oynayamayacak. Hedef maç ise nisan ayı sonundaki Fenerbahçe mücadelesi.

DİKKATLİ OLUNACAK

Victor Osimhen için bundan sonraki süreç de kritik olacak. Yolu dört gözle beklenecek olan golcü isim sıkı bir tedavi programından geçecek. Ülkesine gitmesine izin verilmeyecek olan Osimhen’in durumu yakından takip edilecek ve her şeyiyle birebir ilgilenilecek. Galatasaray’ın yokluğunu fazlasıyla aradığı golcü isme mental anlamda da destek verilecek. Teknik direktör Okan Buruk ilk etapta Osimhen’in yokluğunda Mauro İcardi’yi hazırlayacak. Rakiplerin ve İcardi’nin form durumuna göre forvet planlamasında Barış Alper Yılmaz opsiyonu da devreye girebilir.

