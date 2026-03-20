Galatasaray, İngiltere deplasmanında aldığı 4-0'lık Liverpool mağlubiyetiyle Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken; Noa Lang'ın ameliyat masasına yatmasına neden olan sakatlığı sonrası UEFA'nın sorumluluğu tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Liverpool-Galatasaray maçında Sacha Boey'in yerine ikinci yarıda maça dahil olan Noa Lang, bir pozisyon sırasında saha kenarında bulunan reklam panosuna çarptı ve başparmağında ciddi kesik meydana geldi. Acı içinde yerde kalan Hollandalı futbolcuya, ilk müdahalesi saha içinde yapıldı. 80'inci dakikada yerini Mauro Icardi'ye bırakmak zorunda kalan Lang, İngiltere'de operasyon geçirdi.

Noa Lang, Noa Lang parmağında oluşan kesik sonucu sakatlandı.

SORUMLU UEFA

Süper Lig'de 13 sezon boyunca maç yöneten eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu, Galatasaray forması giyen oyuncunun yaşadığı ciddi sakatlığı değerlendirdi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), Anfield'ın ev sahipliği yaptığı maçta meydana gelen olayda direkt sorumlu olduğunu vurguladı.

"HAKEMİN BUNA YETKİSİ YOK"

Yorumculuk yapan eski hakem, Sabah Gazetesi'nde yer alan "Tek sorumlu UEFA! Hakem karışmaz" başlıklı yazısında, "Lang'ın sakatlandığı yer hakemin görev alanında değil. UEFA'nın sorumlu olduğu bir yer. Stat güvenlik ekibinin sorumluluğunda. Karşılaşmanın hakemi bunu bilemez, yetkisi yoktur. Ama gelen delegenin, yani stat güvenlik biriminin alanı orası. Doğal olarak UEFA'nın sorumluluğundadır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu, "Liverpool ve UEFA'nın ihmallerinin olduğu süreçte bir görevlinin olay sonrasında gelerek hatalı durumu hemen düzelttiği iddia edildi. Bu anlar ise Galatasaray yönetimi tarafından incelemeye alındı" yorumunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası