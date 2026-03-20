G.Saray, Liverpool deplasmanından büyük kayıplarla döndü. Sarı kırmızılılar hem turu hem 12,5 milyon avroyu hem de iki yıldızını kaybetti. Victor Osimhen’in kolu kırıldı, Lang’ın parmağı koptu… G.Saray yönetimi UEFA’ya şikâyet etti.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, İstanbul’da 1-0 kazandığı maçın rövanşında Liverpool’a Anfield’da 4-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda etti. Ancak sarı kırmızılılar Anfield’da bir turdan fazlasını bıraktı. Cimbom çeyrek finale çıkması hâlinde UEFA’dan alacağı 12,5 milyon avroluk ödülden olurken iki önemli yıldızını da kaybetti! Maçın ilk yarısında Konate’nin müdahalesi sonrasında kolundan sakatlanan Osimhen, ilk devreyi zorla bitirmiş, ikinci yarıya çıkamamıştı. Nijeryalı yıldızın sağ ön kolunda kırık tespit edildi. İngiltere’den ülkesine giden Osimhen’in ameliyat edilip edilmeyeceği birkaç gün içinde netleşecek.

KOPAN PARMAK DİKİLDİ

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Noa Lang’ın talihsiz sakatlığı ise Anfield tribünlerini bile etkiledi. Bir pozisyon sonrasında hızını alamayarak reklam panolarına çarpan Lang’ın sağ başparmağı koptu! Oyuncu İngiltere’de ameliyat edildi. Galatasaray yönetimi UEFA’ya ihmal başvurusu yapmaya karar verdi. Genel Sekreter Eray Yazgan “UEFA’dan maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz” dedi. UEFA kurallarına göre panoların üst kısmında yastık olması mecburi. Lang’ın sakatlığının hemen ardından İngilizlerin açık olan kapağı kapatması ‘ağır ihmali’ ortadan kaldırmadı. UEFA yetkilileri durumu rapor etti.

Liverpool - Galatasaray

KAPATMA ÇABASI

Liverpool görevlilerinin Lang’ın parmağını kesen keskin parçayı, olaydan hemen sonra panik içinde kapattığı görüldü.

OLUR BÖYLE ŞEYLER

Kendi sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız Noa Lang, “Böyle şeyler olur. Ameliyat iyi geçti. Bütün iyi mesajlar için teşekkürler” notunu düştü.

ÇAĞ DIŞI STAT; ANFİELD

Noa Lang’ın sakatlığı bir gerçeği de ortaya çıkardı. Bulunduğu mevcut konum itibarıyla Anfield’da yapılan düzenlenmeler yüzünden saha uzunluğu asgari normlara uygun olması için saha çizgileri neredeyse tribünlere kadar çekildi. Bu da reklam panolarıyla saha çizgileri arasında mesafenin iyice azalmasına sebep oldu. Anfield’da, saha kenarında bulunan ve üstü açık unutulan metal bir kapak, Noa Lang’ın kâbusu oldu. EURO 2028 planlamasında bu stada maç verilmemesi de futbolun beşiği İngiltere’de Anfield’ın çağ dışı hâlini tescilleyen bir durum.

Haberle İlgili Daha Fazlası