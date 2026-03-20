Anfield'da acı gerçek: Osimhen itirafı

Galatasaray'ın 12 maçlık Şampiyonlar Ligi hikayesi İngiltere'de sona erdi. Avrupa futbolunun en prestiji organizasyonunda Liverpool, Atletico Madrid, Manchester City, Juventus gibi yüksek bütçeli ve tecrübeli rakiplere karşı son 16 turu oynamak, 'başarılı sezon' değerlendirmesini hak ediyor.

Sarı-kırmızılıların mart ayına uzanan performansını tebrik ederken; Anfield'da baştan sona silik futbol, 4ü geçerli 6 gol, kaçan penaltı ve 'maçın adamı' Uğurcan'ın çok daha ağır mağlubiyeti önlediğini de yorumlamak gerekiyor.

Uğurcan Çakır, 45+4'te Muhammed Salah'ın penaltısında gole izin vermedi.

Hep aynı sıkıntı!

Okan Buruk, sahaya sürdüğü 11'le öncelikli planını İstanbul'da cebine koyduğu 1-0'lık avantajı korumak üzerine kurguladığını gösterdi. Sane, Lang gibi hızlı kanatları kenarda tutması, Boey'in önüne sezon başından beri bek oynayan Sallai'yi eklemesi de rakibi durdurmayı hedefinin parçasıydı.

Hücum adına yegâne organizasyon ise kaleyi güvene aldıktan sonra uzun topları Osimhen'le buluşturmak, fırsat olursa rakip arkasına koşularla rakibi hataya zorlamak olarak belirlendi.

İlk dakikadan itibaren plan mutlak başarısızlıkla sonuçlandı. Bir defa daha görüldü ki bu takım, savunma yaparak istediğini alamıyor. Galatasaray, 4 senelik ezberini unutup alametifarikası ön alan baskısından vazgeçtiğinde sıkıntı yaşıyor.

Okan Buruk'un, Liverpool rövanşına görev verdiği 11.

Slot'un sözleri her şeyi anlatıyor

Liverpool'da görülen kâbus; moralleri altüst eden performans, tamamı yarı alanımızda geçen oyun ve 4-0'lık farkla sınırlı kalmadı. Avrupa'da kazanılan 50 milyon euroyu aşkın gelire çeyrek finalle birlikte 12,5 milyon euro ekleme şansı kaçarken, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını etkileyecek Osimhen ve Lang'ın sakatlıkları can sıktı.

Art arda kötü sonuçlar sonrası 'son şansı' değerlendirip koltuğu kurtaran Liverpool hocası Slot, maç sonu "Çıkması işimize yaradı" itirafında bulundu. Bu sözler, Osimhen'in rakiplere ne denli tehdit oluşturduğunu anlatması bakımından önemli.

Maçın başında sakatlanan, yüz ifadesinden rahatlıkla anlaşılacağı üzere büyük acı çeken Osimhen'in, kırık kolla uzatma dahil 40 dakikadan fazla sahada kalması başlı başına düşündürücü. Sporcu sağlığı eleştirilerinin dışında Buruk açısından son ana kadar oyuncusunu kenara almamasını rakamların dili açıklıyor.

Arne Slot: Harika bir maç çıkardık. Hayatımdaki en iyi sonuçlardan biriydi.

Dikkat çeken istatistik: 20 golün 10'unda yok

İki sezondur takımın olmazsa olmazı yıldız ismin yokluğunda Galatasaray tam anlamıyla sıradanlaşıyor. 12 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yenen 20 golün 10'unun Osimhen'in sahada olmadığı dakikalarda gelmesi tesadüfle açıklanamaz bir tablo olarak ortada duruyor.

Almanya'daki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisinde kadroda yer almayan Osimhen, RAMS Park'taki 1-0'lık Union Saint-Gilloise maçında da sakatlık engeline takılmıştı. Bodo/Glimt'e karşı tabelada 3-0 yazarken yerini Icardi'ye bırakmış, sadece 2 dakika sonra sarı-kırmızılılar kalesinde gol görmüştü.

Victor Osimhen, henüz 8'inci dakikada kolundan ciddi bir sakatlık yaşadı.

Liverpool sınavında yine aynı acı gerçek ortaya çıktı. Devreye 1-0 geride giren takım, Nijeryalı santrfordan yoksun geçen ikinci 45'te 3 gol birden yedi.

Bazen adı bile yetiyor

Slot'un vurguladığı gibi Osimhen'in denklemden çıkması rakiplerin işine geliyor. Sadece golleriyle değil; mücadelesiyle, hırsıyla, hücum presiyle, yeri geldiğinde savunma gücüyle. Dev kulüplerin listesine giren golcünün bazen sadece ismi bile belirleyici oluyor.