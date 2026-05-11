Orta Doğu'daki savaşta tansiyonun yeniden yükselmesi petrol fiyatlarını artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar sınırına çıkarken, akaryakıta yeni bir zam göründü. Akaryakıt istasyonlarında tabela bu gece yarısı itibarıyla bir kez daha değişecek. İşte detaylar...

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmış durumda. 'Ateşkes' haberleriyle düşen petrol, 'çatışma' haberleriyle tekrar yükselişe geçiyor. Brent petrolün varil fiyatı, İran ile ABD arasında tansiyonun tekrar yükselmesiyle 110 dolar sınırına kadar çıktı. Bu durum ise akaryakıt fiyatlarının bir kez daha değişmesine neden oldu.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece itibarıyla zam gelecek. Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Motorinin litresi 1 lira 10 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin fiyatı Batı'daki şehirlerde 67-68 lira bandına, Doğu'daki şehirlerde ise 70 lirayı aşacak.

11 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.81 66.25 33.89 İstanbul Anadolu 63.67 66.11 33.29 Ankara 64.78 67.38 33.87 İzmir 65.06 67.65 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

