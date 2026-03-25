Diyarbakır genelinde son günlerde etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Kocaköy ilçesinde hayatı olumsuz etkilerken Şerifoğulları Mahallesi'nde meydana gelen su taşkınları yerleşim yerlerini sular altında bıraktı. Binlerce dönüm tarım arazisinin ve çok sayıda evin suyla dolduğu mahallede, vatandaşlar can havliyle yüksek noktalara sığınarak kendilerini korumaya çalıştı. Taşkın sırasında tahliye edilen evlerden birinde bir köpeğin mahsur kaldığını ve çaresizce kurtarılmayı beklediğini fark eden mahalle sakinleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. Kendi imkanlarıyla temin ettikleri bir bota binen duyarlı vatandaşlar, yükselen suların arasından geçerek köpeğin bulunduğu eve ulaştı. Korku içinde bekleyen hayvanı bota alarak güvenli bölgeye taşıyan vatandaşların bu anlamlı çabası, çevredeki diğer kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sel sularının çekilmesinin ardından sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına bırakılan köpeğin kurtarılma anları, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra büyük takdir toplarken, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ve yağış uyarısının devam ettiği bildirildi.

