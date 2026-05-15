Dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olan Ebola virüsü, Afrika kıtasını bir kez daha kıskacına aldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda patlak veren salgında can kaybı 65’e yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde ortaya çıkan yeni Ebola vakalarından sonra Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi acil durum moduna geçti.

Afrika ülkesinde ölümcül salgın! Hayatını kaybeden sayısı 65'e yükseldi

CAN KAYIPLARI VE ŞÜPHELİ VAKALAR ARTIYOR

Salgının bilançosu her geçen saat ağırlaşırken, Afrika sağlık yetkilileri korkutucu rakamları dünya kamuoyuyla paylaştı. Şu ana kadar bölgede 246 şüpheli vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi.

Yetkililer, bu ölümlerden dördünün laboratuvar ortamında kesin olarak Ebola virüsünden kaynaklandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı da Ituri eyaletindeki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, komşu ülkeleri uyardı.

KITADA ACİL KODUYLA ÜST DÜZEY ZİRVE

Afrika CDC, durumun kontrolden çıkmasını engellemek amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin yanı sıra Uganda ve Güney Sudanlı yetkililerle küresel ortakların katıldığı acil bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

VÜCUT SIVILARIYLA BULAŞAN ÖLÜMCÜL TEHLİKE

İlk kez 1976 yılında tespit edilen ve meyve yarasalarından bulaştığı düşünülen Ebola virüsü, insanlık tarihinin en ölümcül hastalıkları arasında yer alıyor. Vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayılan virüs; şiddetli kanama, yüksek ateş ve organ yetmezliğine neden oluyor. Son 50 yılda Afrika genelinde yaklaşık 15 bin can alan bu kanamalı ateş, son derece bulaşıcı olması nedeniyle küresel sağlık güvenliğini de tehdit ediyor.

Özellikle 2018 ile 2020 yılları arasında yaşanan ve ülkenin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak kayda geçen salgında ülkede yaklaşık 2 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

