Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karadeniz'de Türk tankerinin makine dairesine patlama olduğunu duyurdu. 27 personelin de iyi olduğunu belirten Bakan, "Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da insansız deniz aracıyla yapıldığını düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, katıldığı canlı yayında Karadeniz'de bir Türk tankerine dron isabet ettiğini duyurdu.

"YABANCI BAYRAKLI AMA TÜRK İŞLETENLİ BİR GEMİ"

Uraloğlu, geminin makine dairesinin hedef alındığını belirtirken, "Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı bir gemi. Ama Türk işletenli bir gemide, gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama olduğu bilgisi geldi. Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da insansız deniz aracıyla yapıldığını düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil." dedi.

27 PERSONEL VAR, SAĞLIK DURUMLARI İYİ

27 personelin sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Bakan, "Teknik ekipler olay yerine yönlendirildi, tespit edecekler. Biz de ona göre açıklama yaparız. Makine dairesinin hedef alınması geminin devre dışı bırakılması amacı taşıyor tabii ki. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle hedef alınmış olabilir. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir yaralanma vs yok. Durumu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası