Türkiye'nin önde gelen markalarından Doğuş Çay'ın sahibi Süleyman Karakan, 71 yaşında hayatını kaybetti. Duayene iş adamının cenazesi bugün toprağa verilecek.

Türkiye'de çay sektörünün tanınmış isimlerinden olan Doğuş Çay'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan vefat etti. 71 yaşında hayata gözlerini yuman duayen iş adamının vefatı, sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu.

İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Doğuş Çay'ın kurucu Süleyman Karakan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek. Cenaze Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazında defnedilecek.

Doğuş Çay'dan yapılan açıklama şöyle:

Doğuş Çay olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Süleyman Karakan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Şirketimizin kuruluşunda, gelişiminde ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan; vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay’a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize ve şirketimize değil, ülkemizin sanayisine ve

toplumuna da eşsiz değerler katmış, bize her daim örnek ve ilham kaynağı olmuştur. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak kıymetli kurucumuza duyduğumuz minnet ve saygıyı yaşatacağız.

Merhumun cenazesi, 26 Mart Perşembe günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip ebedi istirahatgahına uğurlanacaktır. Başta ailesi olmak üzere, tüm Doğuş Çay camiasına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

SÜLEYMAN KARAKAN KİMDİR?

01.01.1955 Rize Doğumlu olan Süleyman Karakan eğitimini ortaokulda bırakmış ve Rize ‘de babasının toptancı dükkanında çalışmaya başlayarak o dönemde ticaret hayatına atılmıştır. Uzun yıllar babasının yanında çalışan Süleyman Karakan 1985 yılında erkek kardeşi Cemal Alpaslan Karakan ile birlikte Doğu Çay İşletmesi San. ve Tic. A.Ş'yi kurmuş ticaret hayatına büyük bir adım atmıştır.

Doğuş Çay Türkiye’ye Çay sektörü olarak giriş yapmış olmasına rağmen çayın yanında Doğuş Şeker,doğuş salça gibi gıda maddelerinin üretimini de yapmıştır. Türkiye’nin en büyük 500 şirketi sıralamasında 245.Sırada olan Doğuş çay; 2013 yılında Kraft gıdanın %100 hissesini satın alarak Patos, Cipso ve Çerezos markalarını bünyesine alarak Aksaray ili organize sanayi bölgesinde CİPS fabrikası kurup Ekonomiye büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Satın alma sonrasında cips üretimi Doğuş Yiyecek ve İçecek adı ile devam ediyor .Doğuş Yiyecek ve Gıda Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi sıralamasında 627.sırada yer almaktadır.

Süleyman Karakan Doğuş Çay olarak birçok (onkoloji hastanesi-okul)alanda yardımlarda bulunmuştur. Doğuş Çay Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası