Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrası akaryakıta büyük bir indirim göründü. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine 5 liradan fazla indirim gelecek. Böylece motorin büyükşehirlerde yeniden 70 liranın altına inecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşmıştı. Bu gelişme sonrası peş peşe gelen zamların ardından tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için eşel mobil sistem devreye alınmıştı. Böylece zamların yüzde 75'inin ÖTV'den karşılanması yüzde 25'inin ise pompaya yansıtılması kararlaştırılmıştı. Brent petrolün varil fiyatının yeniden 100 doların altına inmesiyle araç sahiplerinin sevineceği bir gelişme yaşandı.

MOTORİNE 5,44 İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıta büyük bir indirim göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısı motorinin litresine 5 lira 44 kuruş indirim gelecek. Söz konusu tutarın tamamı indirim olarak pompaya yansıtılacak.

MOTORİN YENİDEN 70 LİRANIN ALTINA İNECEK

İndirimin ardından motorinin litre fiyatında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yeniden 70 liranın altına gerileyecek. Motorinin fiyatı Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de ise 71 lira 40 seviyesine inecek.

26 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.43 73.98 30.49 İstanbul Anadolu 62.29 73.84 29.89 Ankara 63.41 75.12 30.37 İzmir 63.68 75.39 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

