İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, el-Cedid gazetesine yaptığı açıklamada ABD ve İsrail ile yaşanan savaşın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölgedeki ABD üsleri ve hedeflerine saldırılarına değinen Arakçi,"Saldırılarımız yalnızca bölgedeki Amerikan üslerini ve çıkarlarını hedef almaktadır. Bölge ülkeleriyle birlikte, saldırıya uğrayan hedefler hakkında bir soruşturma komitesi kurmaya hazırız." dedi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE KİM SALDIRDI? ARAKÇİ AÇIKLADI

Bölgede İran'a atfedilen bazı saldırıların sahte bayrak operasyonu olabileceğine dikkat çeken Arakçi şunları kaydetti:

"İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgiler aldı. Amerikalılar, Şahid insansız hava aracımıza tamamen uyumlu ve Arap ülkelerindeki hedeflere yönelik saldırılar düzenleyen Lucas adlı bir insansız hava aracı geliştirdiler. İsrail'in de bu ülkelerin İran ile ilişkilerini bozmak amacıyla Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında olması mümkündür. Şu ana kadar bölgedeki hiçbir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık."

"AMERİKAN ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALACAĞIZ"

Söz konusu bilgilerin soruşturulduğunu belirten Arakçi, Donald Trump'ın enerji tesislerini hedef alma yönündeki tehditlerine ilişkin şunları söyledi:

"Enerji tesislerimiz hedef alınırsa, biz de bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerini hedef alacağız."

İran Dışişleri Bakanı kısasa kısas dedi! Amerikan ortaklı her tesis meşru hedefimiz!

ARAKÇİ SUİKAST İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU: " MÜCTEBA HAMANEY TAMAMEN SAĞLIKLI"

Arakçi, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e yönelik suikast sorusuna ilişkin şunları söyledi:

"İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney tamamen sağlıklı ve durumu tamamen yönetiyor. Devrim Lideri tamamen sağlıklı ve durumu tamamen yönetiyor."

Diğer yandan bölgedeki çatışma sürecine ve diplomatik temaslara değinen Arakçi şunları kaydetti:

"Şu ana kadar savaşı sona erdirmek için belirli bir girişim sunulmadı. Adil bir savaş sonuna yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Katar, Suudi Arabistan, Umman ve komşu ülkelerle diplomatik temaslar devam etmektedir."

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK MI?

Stratejik noktalara yönelik tehditler hakkında konuşan Arakçi şunları iletti:

"Hark Adası'nın işgali, ona yapılan saldırıdan daha büyük bir hata olacaktır. Hürmüz Boğazı, Amerikan gemileri ve müttefikleri hariç herkes için açıktır."

İran'ın iç yapısına yönelik tartışmalar hakkında bilgi veren Arakçi şunları ifade etti: "İran'daki durum istikrarlıdır ve devlet kurumları veya ordu içinde herhangi bir çatlak yoktur."

