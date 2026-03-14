ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimine karşı 6 ülkeyi askeri iş birliğine çağırdı.

Sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden İran operasyonun gidişatına dair iddialı açıklamalarda bulunan Trump, İran ordusunun ağır bir yenilgi aldığını öne sürdü.

Trump, "İran'ın askeri kapasitesinin %100'ünü zaten yok ettik. Ancak ne kadar ağır yenilirlerse yenilsinler, bir-iki drone göndermeleri, mayın döşemeleri veya yakın menzilli füze atmaları hala mümkün" diyerek bölgedeki riskin sürdüğüne değindi.

ÇİN, FRANSA VE İNGİLTERE'YE "GEMİ GÖNDERİN" DAVETİ

Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın "yapay bir kısıtlama" olduğunu belirten Trump, bu durumdan etkilenen küresel güçlere seslendi. Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkelerin bölgeye savaş gemileri göndermesini beklediğini ifade eden Trump, bu sayede boğazın "tamamen yok edilmiş bir ülke" tarafından tehdit edilmesinin önüne geçileceğini kaydetti.

Orta Doğu'da yükselen gerilim, dünyanın en stratejik deniz yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı küresel gündemin en üst sırasına taşıdı.

Açıklamasında şunları paylaştı:

Birçok ülke, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma girişiminden etkilenenler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Boğaz’ı açık ve güvenli tutmak için savaş gemileri gönderecek.

İran'ın askeri kapasitesinin %100'ünü zaten yok ettik; ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar, bir-iki drone göndermeleri, bir mayın bırakmaları ya da bu su yolu boyunca veya içine yakın menzilli bir füze atmaları onlar için hala kolay.

Umarım bu yapay kısıtlamadan etkilenen Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve diğerleri bölgeye gemi gönderirler; böylece Hürmüz Boğazı, tamamen başı ezilmiş (decapitated) bir ulus tarafından tehdit edilmekten kurtulur.

Bu sırada Amerika Birleşik Devletleri, kıyı şeridini şiddetle bombalamaya devam edecek ve İran botları ile gemilerini sürekli olarak batıracaktır. Öyle ya da böyle, yakında Hürmüz Boğazı'nı açık, güvenli ve özgür yapacağız"

HÜRMÜZ BOĞAZI KİME AİT?

Hürmüz Boğazı'nın egemenliği, kuzey kıyılarında İran, güney kıyılarında (Müsendem Yarımadası ekseninde) Umman arasında paylaşılmakta.

Uluslararası hukuk çerçevesinde, gemiler "zararsız geçiş" veya "transit geçiş" haklarını kullanarak boğazı kullanabiliyor.

Boğazdan geçen petrolün büyük bölümü Körfez ülkelerine ait. Başlıca ihracatçılar arasında Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve LNG ihracatında öne çıkan Katar bulunuyor.

Bu ülkelerin enerji ihracatının önemli kısmı Hürmüz üzerinden dünya pazarlarına ulaşıyor.

EIA verilerine göre Hürmüz’den geçen petrolün yaklaşık yüzde 70 ila 80’i Asya ülkelerine gidiyor. En büyük ithalatçılar arasında Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri ise Körfez petrolüne geçmişe kıyasla daha düşük oranda bağımlı olsa da Boğaz'daki aksamalarda küresel fiyat artışlarından dolaylı olarak etkileniyor.

İRAN, ABD-İSRAİL SALDIRILARININ ARDINDAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI FİİLEN KAPATTI

İran ile ABD arasında müzakere süreci devam ederken ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrasında çatışma bölgeye yayıldı. İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılar düzenledi.

Bununla birlikte İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerini de fiilen engelledi. Devrim Muhafızları Ordusu, VHF radyo yayınlarıyla gemilere "Hiçbir gemi geçiş yapamaz" ve "Geçişe izin verilmiyor" uyarıları yaptı.

Avrupa Birliği'nin Aspides deniz misyonu yetkilisi, bu mesajların IRGC'den geldiğini doğruladı. İngiliz Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) ise resmi bir kapanma bildirimi olmadığını duyurdu.

İran tarafı da resmi tam kapanma ilan etmedi. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Al Jazzera'ya yaptığı açıklamada, "Şu aşamada boğazı kapatma veya süyrüseferi engelleme niyetimiz yok." açıklaması yaptı. Buna karşılık İran Silahlı Kuvvetleri, Boğaz'da Umman açıklarında Skylight adlı bir petrol tankerini "uyarılara dikkat etmediği" gerekçesiyle vurdu ve tanker batmaya başladı.

Küresel deniz trafiğini izleyen "MarineTraffic"e göre, Boğazdaki trafik yüzde 40-70 oranında azaldı. 150-250'den fazla tanker (ham petrol, LNG, ürünler) demir attı, U dönüşü yaptı veya açık sularda bekliyor.

Uluslararası sigorta şirketleri risk nedeniyle poliçe iptalleri veya prim artışları ilan etti.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması petrolün fiyatında da yüzde 10 artışa neden oldu.

