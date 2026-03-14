The Wall Street Journal'ın ulaştığı gizli bilgilere göre Genelkurmay Başkanı’nın "Boğaz kapanır, dünya ekonomisi çöker" feryatlarını "Tahran hemen teslim olur" diyerek geri çeviren Trump, ABD’yi ve küresel piyasaları geri dönüşü olmayan bir krizin eşiğine sürükledi.

Savaşın ikinci haftasında ABD’nin İran saldırısının ardındaki sırlar gün yüzüne çıkmaya başladı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, saldırıdan önce Trump’ı Hürmüz Boğazı’nın kapatılabileceği konusunda defalarca uyardı. Ancak Washington’daki bu hayati uyarılar, Beyaz Saray’ın "hızlı zafer" senaryosunun gölgesinde kaldı.

Trump’ın Hürmüz yanılgısı: Pentagon uyardı, Beyaz Saray dinlemedi!

"TESLİM OLACAKLAR" TAHMİNİ YANILTTI

Savaşın başlamasından iki hafta sonra, Trump'ın beklentisinin aksine, İran geri adım atmadı. Hürmüz Boğazı krizin merkezine dönüştü.

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Trump’a yapılan brifinglerde İran’ın boğazı kapatmak için mayınlar, insansız hava araçları ve füzeler kullanabileceği senaryosunu anlattı. Ancak Trump, ekibine, Tahran’ın boğazı kapatacak noktaya gelmeden teslim olacağını söyledi.

Trump'a göre ABD ordusu, her koşulda su yolunu açık tutabilecek güçteydi. Ancak savaşın ikinci haftasında İran geri adım atmadı.

AĞIR BİLANÇO

Sahadaki bilanço Trump yönetiminin beklediğinden daha kanlı seyretti.

Aralarında yakıt ikmal uçağının düşmesi sonucu ölen 6 askerin de bulunduğu en az 13 ABD personeli hayatını kaybederken, 140'tan fazla yaralı kayıtlara geçti. İran’da bir kız okuluna isabet eden ve ABD güçlerince yapıldığı sanılan saldırıda ise çoğu çocuk 175 kişi can verdi. Denizdeki çatışmalarda 90'dan fazla İran gemisi hasar gördü veya imha edildi.

Savaş hazırlıkları, ifşaları önlemek amacıyla sadece küçük bir grup tarafından yürütüldü. Söz konusu kadroda Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth yer aldı.

Birçok üst düzey diplomat ve Orta Doğu uzmanı ise bombardımanın başladığını herkesle birlikte sosyal medyadan öğrendi.

BİRİNCİ ÖNCELİK EKONOMİK FELAKETİ DURDURMAK

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması petrol fiyatlarını uçurdu ve küresel ekonomiyi "stagflasyon" (durgunluk içinde yüksek enflasyon) tehlikesiyle baş başa bıraktı. Pentagona göre ABD, boğazdan geçen tankerleri korumak için İran’ın kıyı savunma sistemlerini tamamen yok etmek zorunda. Trump ise kamuoyuna "Kazandık" mesajı verirken, askeri yetkililer operasyonun haftalarca sürebileceğini düşünüyor.

