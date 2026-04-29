Çorum’da düzenlenen Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması’nda dereceye giren genç sporcu Edanur Tırlak'a, kazandığı madalyalar sakatlığı sebebiyle ambulansta teslim edildi.

Çorum Spor Lisesi öğrencisi Edanur Tırlak, yaşadığı ilde düzenlenen Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması’nda dereceye girdi. Yarışma sırasında sakatlık geçiren genç sporcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edanur Tırlak, ambulansta madalyasıyla poz verdi.

Çorum'da sakatlığı sebebiyle kürsüye çıkamayan Tırlak'a, kazandığı madalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından müdahalesinin yapıldığı ambulansta verildi. Madalyasını ambulansta teslim alan genç sporcu, duygusal anlar yaşadı.

