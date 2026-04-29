Kürsüye çıkamadı, madalyasını ambulansta aldı
Çorum'da düzenlenen Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması'nda dereceye giren genç sporcu Edanur Tırlak'a, kazandığı madalyalar sakatlığı sebebiyle ambulansta teslim edildi.
Çorum Spor Lisesi öğrencisi Edanur Tırlak, artistik cimnastik yarışmasında dereceye girmesine rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle kürsüye çıkamadı ancak madalyasını ambulansta teslim aldı.
- Edanur Tırlak, Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması'nda dereceye girdi.
- Genç sporcu, yarışma sırasında sakatlık geçirdi.
- Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tırlak hastaneye kaldırıldı.
- Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, madalyayı ambulansta Tırlak'a verdi.
- Madalyasını ambulansta alan Tırlak, duygusal anlar yaşadı.
Çorum Spor Lisesi öğrencisi Edanur Tırlak, yaşadığı ilde düzenlenen Okullararası Artistik Cimnastik İl Birinciliği Yarışması’nda dereceye girdi. Yarışma sırasında sakatlık geçiren genç sporcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da sakatlığı sebebiyle kürsüye çıkamayan Tırlak'a, kazandığı madalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tarafından müdahalesinin yapıldığı ambulansta verildi. Madalyasını ambulansta teslim alan genç sporcu, duygusal anlar yaşadı.
