Çorum-Laçin yolu ve Kırkdilim tünelleri projesinde geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, heyecanla beklenen yolun resmi açılışının yarın yapılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu “Yolumuzla Çorum-Laçin seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin yolu ve Kırkdilim tünellerinin yarın açılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu “Yolumuzla Çorum-Laçin seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edeceğiz” dedi.

Mesafe 30 dakikadan 15 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu duyurdu, Çorum-Laçin yolu yarın açılıyor

RESMİ AÇILIŞ YARIN

25 kilometrelik Çorum-Laçin yolu ile Kırkdilim tünelleri projesinde sona gelindi. Bakan Uraloğlu, çalışmaların tamamlandığını belirterek resmi açılışın yarın yapılacağını bildirdi.

Söz konusu güzergahtaki çalışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Uraloğlu,”Kırkdilim Geçişi'ne üç çift tüp tünel inşa ettik” diyerek toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan tünellerle heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi gibi risklerin önüne geçtiklerini söyledi.

Mesafe 30 dakikadan 15 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu duyurdu, Çorum-Laçin yolu yarın açılıyor

“STANDARTLARI YÜKSELTTİK"

Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Çorum, İç Anadolu'yu Karadeniz'e, Doğu Anadolu'yu Batı'ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunuyor. Şehrimizin D-100 devlet yoluna bağlantısını sağlayan 50,4 kilometrelik Çorum-Laçin-Osmancık yolunun standartlarını yükseltmek için çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Çorum-Laçin güzergahında kalan 25 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standartlarına yükselttik.

Mesafe 30 dakikadan 15 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu duyurdu, Çorum-Laçin yolu yarın açılıyor

"40 VİRAJLA GEÇİLEBİLİR"

Yolun Çorum ve Laçin arasındaki kesiminde yer alan ve 40 virajla geçilebilen Kırkdilim mevkisine dikkat çeken Uraloğlu, proje kapsamında inşa edilen T-1 Tüneli'nin 1389 metre, T-2 Tüneli'nin 1157 metre ve T-3 Tüneli'nin 1553 metre olduğunu bildirdi.

Mesafe 30 dakikadan 15 dakikaya düştü! Bakan Uraloğlu duyurdu, Çorum-Laçin yolu yarın açılıyor

“SEYAHAT SÜRESİ 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ”

Uraloğlu, yolun avantajlarını ise şöyle sıraladı:

Hizmete sunulan 25 kilometrelik kesimle bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanarak ticaret, turizm ve hayat kalitesi artırılacak. Yolumuzla Çorum-Laçin seyahat süresi 30 dakikadan 15 dakikaya düştü. Yol ve tünellerle zamandan 350 milyon lira, akaryakıttan 68 milyon lira olmak üzere yıllık 418 milyon lira tasarruf edeceğiz, ayrıca çevreye zararlı karbon emisyonunu 3 bin 420 ton azaltacağız.

