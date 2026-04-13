Türkiye’nin güney sınır hattında yer alan demir yolu ağında uzun süredir devam eden yenileme çalışmaları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Karkamış–Nusaybin ve Şenyurt–Mardin güzergâhlarını kapsayan toplam 350 kilometrelik hat yeniden tren trafiğine açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan çalışmaların yalnızca bir bakım süreci olmadığını, aynı zamanda hattın tamamen modernize edildiğini belirtti. Açıklamada, uzun yıllardır kullanılmayan ve yıpranan demir yolu hattının kapsamlı bir mühendislik çalışmasıyla yeniden işler hale getirildiği vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın uzun süredir devam eden rehabilitasyon sürecinin sona erdiğini ve demir yolunun yeniden hizmete alındığını açıkladı. Yapılan çalışmaların yalnızca bakım değil, aynı zamanda altyapının güçlendirilmesini de kapsadığı ifade edildi.

Yenileme sürecinde hat boyunca zemin güçlendirme, menfez ve drenaj düzenlemeleri ile köprü ve istasyonlarda kapsamlı iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca binlerce travers yenilenerek hattın dayanıklılığı artırıldı.

Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından Karkamış–Nusaybin ile Şenyurt–Mardin arasındaki demir yolu hattı yeniden tren trafiğine açıldı. Hat, bölgesel ulaşım ve lojistik kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde yeniden hizmet vermeye başladı.



