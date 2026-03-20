Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya'daki Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının yapımında yüzde 55 ilerleme sağlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu “Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak fabrikayı hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

İLK HIZLI TREN FABRİKASI

Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, 15 bin metrekarelik alanda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de ilk! 4,5 ayda yüzde 55'i tamamlandı: Hızlı tren fabrikasında geri sayım başladı

TÜRASAŞ ÖNCÜLÜĞÜNDE ÜRETİLECEK

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) bünyesinde yapılan Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasına ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ öncülüğünde hızlı trenlerini üretebileceğini söyledi.

Uraloğlu, artık hızlı trenlerin fabrikalarını inşa edebilen, teknolojisini geliştiren, üretim süreçlerini kendi mühendisliğiyle yöneten, tren setlerini üreten ve test eden bir Türkiye olduğunu ifade etti.

“YÜZDE 55 İLERLEME SAĞLADIK”

Uraloğlu, fabrika çalışmalarındaki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

4,5 ayda, 18 bin metrekarelik devasa bir alanda devam eden hızlı tren fabrikamızın yapım çalışmalarında yüzde 55 ilerleme sağladık. Bu yıl içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak fabrikayı hizmete almayı ve ülkemizin hızlı trenlerini bu tesiste üretmeyi hedefliyoruz.

Uraloğlu “Fabrikanın tamamlanmasıyla, 225 kilometre hıza sahip Türkiye'nin ilk hızlı treni başta olmak üzere raylı sistemler alanındaki nice yerli ve milli hızlı tren bu tesiste hayat bulacak. Yüksek hızlı tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçleri tek çatı altında gerçekleştirilecek” diye belirtti.

“KENDİ İMKANLARIMIZLA ÜRETECEĞİZ”

Fabrikanın, hızlı tren üretiminde ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten alacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları söyledi:

Kurulacak güneş enerji sistemi sayesinde hem sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturacağız hem de karbon ayak izimizi azaltacağız. Raylı sistemlerde yerliliği artırırken çevreye duyarlı bir üretim anlayışını da esas alacağız. Tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu hızlı tren setlerini kendi imkanlarımızla üreteceğiz.

