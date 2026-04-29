Kaydet

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir kuaför salonunda yaşanan olay, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İşletme çalışanlarının baktığı kedi, kendisini sevmeye çalışan iki müşteriyi bir anda dükkanın içinde kovalamaya başladı. Kedinin hışmına uğrayarak panikle merdivenlerden atlayıp sokağa kaçan müşterilerin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hızını alamayan sinirli kedinin müşteriyi yola kadar kovaladığı ve kaçan şahsın can havliyle tekrar dükkana sığınıp kapıyı hızla kapattığı trajikomik anlar videoya böyle yansıdı.

