Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, iade aşaması gündeme geldi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konut alma hakkı elde edemeyen adaylar ''TOKİ para iadesi ne zaman yatar, başvuru parası geri nasıl alınır?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

TOKİ para iadesi ne zaman yatar, başvuru parası geri nasıl alınır soruları başvurusu reddedilen adayların gündeminde. Yaklaşık 5 bin TL olarak belirlenen başvuru bedeli, herhangi bir kesinti ya da ek işlem uygulanmadan eksiksiz şekilde iade ediliyor. Sürecin sağlıklı ilerlemesi için başvuru sırasında verilen bilgilerin doğru olması ve iade işlemlerinin ilgili bankalar üzerinden takip edilmesi önem taşıyor.



TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YATAR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde başvuru ücretlerinin geri ödenmesi, kura sürecinin tamamlanmasının ardından başlatılıyor. Hak sahibi olamayan ya da başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı bedeller, sonuçların kesinleşmesini takiben kısa süre içinde iade ediliyor.

Bankalara yapılan bildirim sonrası TOKİ ücret iadesinin genellikle 5 iş günü içerisinde hesaplara geçtiği ifade ediliyor.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ NASIL ALINIR?

TOKİ başvuru ücretinin iadesi başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Emlak Katılım üzerinden yapılan başvurularda iade işlemleri farklı kanallar üzerinden tamamlanabiliyor. Bazı durumlarda tutar doğrudan başvuru sahibinin hesabına aktarılırken, ATM’lerden kartsız işlem seçeneğiyle de çekilebiliyor.

Ayrıca banka şubeleri ve dijital bankacılık platformları üzerinden T.C. kimlik numarası, telefon bilgisi ve IBAN girilerek iade işlemi yapılabiliyor. IBAN bilgisinin başvuru sahibine ait olması gerekiyor.



KİMLERE İADE YAPILIR?

Kura sonucunda konut alma hakkı elde edemeyen tüm adaylar yatırdıkları başvuru ücretini geri alma hakkına sahip oluyor. Asil ya da yedek listede yer almayan başvuru sahiplerinin yanı sıra, şartları taşımadığı sonradan belirlenen ve bu nedenle başvurusu geçersiz sayılan kişiler de iade kapsamına dahil ediliyor.



TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ 5000 TL NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

Sosyal konut projeleri kapsamında alınan 5000 TL’lik başvuru bedelinin geri ödemesi, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından başlıyor. Her il için belirlenen kura tarihine bağlı olarak iade süreci farklı zamanlarda gerçekleşebiliyor.

Genel uygulamada kura çekilişini takip eden ilk hafta içerisinde ödemelerin ilgili bankalara aktarıldığı ve ardından kısa sürede vatandaşların hesaplarına geçtiği belirtiliyor. İade edilen tutar, herhangi bir kesinti yapılmadan eksiksiz şekilde geri ödeniyor.

