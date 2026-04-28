İstanbul’da 100 bin sosyal konut için gerçekleştirilen kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte hak kazanan vatandaşlar için yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan projede yüz binlerce kişi ev sahibi olmaya hak kazanırken, bundan sonraki süreçte izlenecek adımlar da netleşmeye başladı. Hak sahibi olan vatandaşlar ''TOKİ çıktı ne yapmalıyım? Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?'' sorularına cevap arıyor.

İstanbul’daki kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Yüzyılın Konut Projesi’nde önemli bir eşik geride kaldı. Yetkililer, inşaat süreçlerinin hızla başlayacağını ve konutların mümkün olan en kısa sürede teslim edilmesinin hedeflendiğini vurguluyor. Önümüzdeki süreçte hem sözleşme takvimi hem de teslim tarihleriyle ilgili yeni açıklamaların yapılması bekleniyor. Peki, TOKİ çıktı ne yapmalıyım? Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

TOKİ ÇIKTI NE YAPMALIYIM?

Kura sonucunda konut almaya hak kazanan vatandaşlar için süreç, resmi duyuruların takip edilmesiyle başlıyor. Yetkili kurum tarafından ilan edilecek tarihlerde başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin doğrulanması gerekiyor.

Hak sahiplerinin kendilerinden istenecek belgeleri hazırlayarak başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlaması isteniyor. Süreç belgelerin teslim edilmesi ve uygunluk kontrolünün tamamlanmasının ardından sözleşme aşamasına ilerliyor.



TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projede ödeme planı sözleşme sürecine bağlı olarak ilerleyecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalanmasını takip eden ilk ay itibarıyla başlatılacak. Hak sahipleri, belirlenen ödeme planı çerçevesinde düzenli olarak taksitlerini ödemeye başlayacak.



SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA GEREKEN BELGELER NELER?

1.⁠ ⁠Başvuru kategorisine göre istenilen ikametgâh belgesini; adrese dayalı kayıt sistemine göre, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

2.⁠ ⁠Emekli Kategorisine veya Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuranlardan,

başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge veya il nüfusuna kayıtlı olduğunu bildirir belge (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

3.⁠ ⁠Son bir yıl içerisinde ikametgâhını değiştiren kişiler için, bir önceki ikametgâhlarında kesintisiz olarak en az 1 yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),

4.⁠ ⁠3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler kategorisine başvuruda bulunanlar için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenecektir.

5.⁠ ⁠Aylık hane halkı gelirinin (kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklar), başvuru dönemi itibari ile son 12 ay ortalamasının, (özel kesintilerden önce) en fazla aylık net 127.000 TL (İstanbul İli için, en fazla aylık net 145.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

6.⁠ ⁠Bağımsız konut haricinde, tapusuna sahip olunan gayrimenkuller için 24 Ekim 2025 tarihi

itibariyle ilgili Belediyesinden rayiç bedel tutarlarını gösterir belge.

7.⁠ ⁠Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az %40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi” (Başvuru dönemi itibariyle)

8.⁠ ⁠Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi” (Başvuru dönemi itibariyle)

9.⁠ ⁠Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine başvuru yapacakların, Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak üzere ile ikamet ettiğini kanıtlayan belge (Adrese dayalı kayıt sistemine göre)

10.⁠ ⁠Gazi (Kıbrıs, Kore) kategorisine başvuru yapacakların, 1005 Sayılı Kanun kapsamında, Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı,

11.⁠ ⁠Genç kategorisine başvuru yapacak vatandaşlarımız, T.C. kimlik kartı ve ikamet belgesi ile işlem yapacaklardır.

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Hak sahiplerine yapılacak her türlü bildirim, kısa mesaj (SMS) ve/veya resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru aşamasında bildirilen, iletişim bilgisinin değişmesi halinde, hak sahibi e-Devlet üzerinden TOKİ “İletişim ve Adres Bilgileri Güncelleme” sayfasından güncelleme yapabilecektir.



TOKİ YEDEK LİSTESİNDEYİM NE YAPMALIYIM?

Yedek listede yer alan vatandaşlar da sürecin ilk aşamalarında asil hak sahipleriyle benzer işlemleri yürütüyor. Boşta kalan konut sayısı belirlenerek yedek listeden sırayla çağrılar yapılıyor. Yedek hak sahiplerinin işlem tarihleri ve çağrı bilgileri, ilgili kurum tarafından ilan edilerek kamuoyuna duyuruluyor.

