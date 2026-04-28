Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut kurası tamamlandı. İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından hak sahipleri netleşirken, gözler şimdi sözleşme sürecine çevrildi. Projede İstanbul için belirlenen 100 bin konutun hak sahipleri üç gün süren çekilişle kesinleşti.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılan çekilişler tamamlanarak hak kazanan vatandaşlar belirlendi. Avrupa ve Anadolu Yakası’nı kapsayan organizasyonda kura süreci üç gün sürdü. Bu aşamanın bitmesiyle birlikte Türkiye genelinde toplam 81 ilde yüz binlerce konut için hak sahipliği belirleme işlemleri tamamlanmış oldu. Peki, TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak?

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul’da gerçekleştirilen kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri için sözleşme süreci gündeme geldi. Sözleşme imzalarına ilişkin net tarih henüz açıklanmadı.

Hak sahipleri TOKİ idaresi tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda bankalarda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak ve ödeme süreci sözleşme sonrası başlayacak.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul’da 100 bin konut için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açıldı. Vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve e-Devlet sistemi aracılığıyla öğrenebiliyor.

“Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” ekranı üzerinden yapılan kontrollerle sonuçlara ulaşmak mümkün.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri için ücret iade süreci de netleşti. Başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında iade ediliyor. Vatandaşlar iadelerini, başvuru yaptıkları bankaların şubeleri ya da ATM’leri üzerinden geri alabiliyor.

