Ev Sahibi Türkiye sloganıyla hayata geçen Yüzyılın Konut Projesi 'nde İstanbul'da 100 bin konutun kura çekimi yapıldı. İstanbul kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte “Yüzyılın Konut Projesi”nde ilk aşama resmen sona erdi. Şimdi gözler konutların teslim tarihinde. Peki, TOKİ sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?

İstanbul'da kura çekim işlemlerinin tamamlanmasıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut için yürütülen kura süreci sona erdi. İstanbul'da da 3 gün süren kura çekimi sonucunda 100 bin hak sahibi belirlendi. Böylece 29 Aralık 2025-27 Nisan 2026 arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmiş oldu.

"EVLERİMİZİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da kura çekimi işlemlerinin tamamlandığını, noter onayının ardından listenin TOKİ'nin sitesinde yayımlanacağını aktardı.

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşamanın tamamlandığını belirten Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr'den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız."

TOKİ İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Kurum, daha önce yaptığı açıklamada hak sahibi olan kişilerin evlerini teslim alacakları tarihi duyurmuştu.

Bakan Kurum, "İnşallah 25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız." dedi.

Buna göre; TOKİ İstanbul evlerinin 2027 yılının sonları ve 2028 yılının başlarında teslim edilmesi bekleniyor.

