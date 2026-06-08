2026-ALES/2 için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan güncel sınav takvimiyle birlikte hem başvuru tarihleri hem de sınav günü netleşti. ALES-2 tarihinin değişmesinin ardından ''ALES başvuru ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?'' soruları da gündeme taşındı.

ÖSYM'nin yaptığı güncelleme sonrasında daha önce ertelenen ALES/2 sınavının yeni tarihi de kesinlik kazandı. Lisansüstü eğitim başvurularında ve akademik personel alımlarında kullanılan sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru takvimini kaçırmamak için duyuruları yakından takip ediyor. Peki, ALES başvuru ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

2026-ALES/2 başvuruları yaklaşıyor! ALES başvuru ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim planı yapan adayların yakından takip ettiği 2026-ALES/2 için başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan güncel sınav takvimine göre 2026-ALES/2 başvuruları 10 Haziran 2026 tarihinde alınmaya başlanacak.

Adaylar başvurularını 18 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvuru dönemini kaçıranlar için ise geç başvuru imkanı sunulacak. Geç başvuru işlemleri 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2026-ALES/2 başvuruları yaklaşıyor! ALES başvuru ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 2 SINAVI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2026-ALES/2 oturumu 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.

ALES puanı yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra çeşitli akademik kadrolara yapılacak başvurularda da kullanılmaya devam edecek.

2026-ALES/2 başvuruları yaklaşıyor! ALES başvuru ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 2 TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

ÖSYM 3 Haziran 2026 tarihinde yayımladığı duyuruyla bazı sınavların tarihlerinde güncellemeye gidildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirler sebebiyle sınav tarihlerinin değiştiğini duyurdu.

Daha önce 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan 2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos 2026 tarihine ertelendi. Aynı duyuruda AGS, ÖABT ve YÖKDİL oturumlarının tarihlerinde de değişiklik yapıldığı bildirildi.

2026-ALES/2 başvuruları yaklaşıyor! ALES başvuru ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak?

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Güncel sınav takvimine göre 2026-ALES/2 sınav sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

Sınava katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden öğrenebilecek. Açıklanacak puanlar, lisansüstü eğitim başvuruları ve akademik personel alımlarında kullanılabilecek.

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