Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

2026-ALES/1 sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav performanslarını öğrenmek için ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. İşte ÖSYM giriş ALES sonuç sorgulama ekranı...

ALES sonuç sorgulama ekranı: 2026-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı!

ÖSYM GİRİŞ ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/1) sonuçlarını erişime açtı.

10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

ÖSYM ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

ALES sonuç sorgulama ekranı: 2026-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı!

ALES/2 VE ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre yılın ikinci ALES oturumu 2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. ALES/2 sınavı için başvurular 10 Haziran-18 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru sürecini kaçıran adaylar ise 25 Haziran 2026 tarihinde geç başvuru hakkından yararlanabilecek. ALES/2 sonuçları 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

ALES sonuç sorgulama ekranı: 2026-ALES/1 sınav sonuçları açıklandı!

ALES/3 ise 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuruları 7 Ekim-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular 21 Ekim 2026 tarihinde kabul edilecek. ALES/3 sonuçlarının ise 17 Aralık 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.

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