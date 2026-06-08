İçişleri Bakanlığı koordinesinde 18 ilde düzenlenen siber operasyonlarda 194 şüpheli tutuklandı, 36'sına adli kontrol uygulandı. Emniyet, MASAK ve başsavcılıklarca yürütülen çalışmada şebekenin, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, oltalama siteleriyle yatırım dolandırıcılığı ve mobil bankacılık hesaplarına yetkisiz erişim suçlarını işlediği saptandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, 18 ilde eş zamanlı olarak büyük operasyonlar düzenlendi. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, gözaltına alınan şüphelilerden 194’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının tam koordinasyonuyla gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basılarak, siber suç şebekelerine ağır bir darbe indirildi.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE VATANDAŞLARI AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Yakalanan şüphelilerin, dijital dünyayı adeta bir suç üssü olarak kullandıkları belirlendi. Yapılan detaylı incelemelerde, şebeke üyelerinin pos tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri kurarak vatandaşları ağlarına düşürdükleri saptandı. Şüphelilerin "yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama ve ürün satış dolandırıcılığı" gibi yöntemlerle çok sayıda kişiyi yüksek kâr vaatleriyle mağdur ettiği ortaya çıktı.

MOBİL BANKACILIK VE OYUN HESAPLARINA YETKİSİZ ERİŞİM SAĞLAMIŞLAR

Siber çetenin yöntemleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Operasyon kapsamında şüphelilerin, vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Dijital güvenlik açıklarını kullanan şebekenin, hedef aldıkları kişilerin birikimlerini kendi hesaplarına aktararak haksız kazanç elde ettikleri belgelendi.

Operasyonun en çarpıcı ve hassas noktalarından birini ise çocuklara yönelik suçlar oluşturdu. Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına ait somut deliller ile müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları saptandı. Ayrıca bu kişilerin, geniş bir ağ üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerde yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve kumar sitelerinin reklamını yaparak suç ekonomisini büyüttükleri belirlendi.

194 ŞAHIS TUTUKLANDI

Geniş çaplı operasyonun ardından yargı süreci titizlikle devam ediyor. İlk etapta hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 194’ü tutuklanırken, 36 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemlerinin eksiksiz şekilde sürdürüldüğünü ve siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

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