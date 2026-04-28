İstanbul TOKİ kiralık konut projesi, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir sosyal konut modeli olarak gündeme geldi. TOKİ eliyle hayata geçirilecek kiralık sosyal konut sisteminde başvuru takvimi, başvuru şartları, kira bedelleri ve kura sürecine ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut kurası tamamlanırken, gözler bu kez TOKİ kiralık konut projesine çevrildi. İstanbul’da ilk etapta 15 bin kiralık sosyal konut yapılması planlanırken, projenin ilk bölümünde 2 bin konutun ağustos ayında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul TOKİ kiralık konut projesi için başvuru tarihleri sorgulanıyor. Resmi başvuru ekranı ve kesin takvim TOKİ tarafından ayrıca duyurulacak. Son açıklamalara göre ilk etapta 15 bin kiralık sosyal konut için hazırlık yapılırken, ağustos ayında 2 bin konutun kura yoluyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Başvuru sürecinin, konutların teslim takvimi ve kura planlaması netleştikçe açıklanması bekleniyor. Duyuru sonrası vatandaşların TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden başvuru ekranına ulaşması, ardından talep toplama ve kura sürecinin işletilmesi öngörülüyor.

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ kiralık konut projesinin başvuru şartları henüz belli olmadı. Bakan Murat Kurum’un açıklamalarına göre sistemde öncelik, İstanbul’da kira yükü altında zorlanan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek. Kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlar için de kontenjan ayrılması planlanıyor.

Başvuru şartları açıklandığında gelir kriteri, ikamet şartı, hane durumu, başvuru sahibinin konut sahipliği durumu ve öncelik grupları gibi başlıkların netleşmesi bekleniyor.

KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde kira bedelleri de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak Bakan Kurum, kiraların bölgedeki rayiç bedelin altında belirleneceğini ve vatandaşların uygun şartlarda bu konutlarda oturabileceğini ifade etti. Açıklamalarda, örnek olarak bir bölgede kira bedeli 30 bin lira ise bunun yarısı veya daha altında bir kira modelinin hesaplanabileceği belirtildi.

Kiralık sosyal konutlarda hak sahiplerinin 3 yıl süreyle oturabileceği ifade ediliyor. Konutların İstanbul’un merkezi bölgelerinde yer alacağı, Bakan Kurum’un “Ataşehir’de bile verilecek” sözleriyle gündeme geldi. 15 bin konutun 3 yıl içinde tamamlanması, ilk 2 bin konutun ise ağustos ayında teslim sürecine alınması planlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLARDA OTURMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Açıklamalara göre hak sahipleri bu konutlarda 3 yıl süreyle oturabilecek. Kira sözleşmesi ve kullanım koşullarına ilişkin ayrıntılar başvuru kılavuzuyla netleşecek.

