TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı ve 100 bin sosyal konut için hak sahipleri belli oldu. Asil ve yedek isim listeleri talep.toki.gov.tr adresinde yayımlanırken, vatandaşlar e-Devlet ve TOKİ ekranı üzerinden sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da gerçekleştirilen 100 bin konutluk kura çekimi tamamlandı. Kura sürecinin sona ermesiyle birlikte hak sahipleri belirlenirken, TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listeleri erişime açıldı. İşte, Talep toki gov tr kura sonucu tam isim listesi (PDF) sorgulama ekranı...

TALEP TOKİ GOV TR İSTANBUL KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ İstanbul kura sonuçları, talep.toki.gov.tr adresi üzerinden yayımlanan PDF listeler aracılığıyla duyuruldu. Başvuru yapan vatandaşlar, ilgili sayfada yer alan listelerden isimlerini kontrol ederek asil ya da yedek hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor.

25-27 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Üç gün süren çekiliş sonunda İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenirken, kura sonuçlarının yayımlanmasıyla birlikte süreçte yeni aşamaya geçildi.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI TAM İSİM LİSTESİ (PDF)

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ İstanbul kura sonuçları iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan PDF isim listeleri üzerinden sonuçlara ulaşabilirken, e-Devlet sistemi üzerinden de bireysel sorgulama yapabiliyor.

e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamalarda T.C. kimlik numarası ile giriş yeterli oluyor. Böylece başvuru sahipleri, hak sahipliği durumlarını hızlı ve güvenli şekilde öğrenebiliyor.

TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından süreç, sözleşme aşamasına geçecek. TOKİ tarafından yapılacak resmi duyuru ile birlikte hak sahiplerinin sözleşme imza tarihleri ve gerekli belgeler ilan edilecek.

