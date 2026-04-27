Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde başvuru sürecinin ardından gözler iade aşamasına çevrildi. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedelinin ne zaman ve nasıl geri alınacağını araştırmaya başladı.

TOKİ kurasında ismi çıkmayan, başvurusu geçersiz sayılan ya da gerekli şartları taşımadığı tespit edilen tüm adaylar yatırdıkları başvuru ücretini geri alabiliyor. TOKİ para iadesi için herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına da işlemlerin doğru bilgilerle yapılması oldukça önemli. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılır, başvuru iadesi nasıl alınır?

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde başvuru ücretlerinin geri ödenme süreci, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından başlıyor. Hak sahibi olamayan ya da başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı bedeller, sonuçların kesinleşmesini takiben kısa sürede iade ediliyor.

Ödemelerin 5 iş günü içinde ilgili hesaplara aktarıldığı belirtiliyor. İade işlemleri, TOKİ’nin ilgili bankalara yaptığı bildirim sonrasında başlatılıyor.



TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL ALINIR?

Başvuru ücretini geri almak isteyen vatandaşlar, işlemlerini başvuru sırasında tercih ettikleri banka üzerinden gerçekleştirebiliyor. İade tutarı bazı durumlarda doğrudan kişinin banka hesabına yatırılırken, alternatif olarak ATM’ler üzerinden kartsız işlem seçeneğiyle de çekilebiliyor.

Bunun yanı sıra banka şubeleri ve dijital bankacılık kanalları üzerinden de iade süreci tamamlanabiliyor. Online işlem yapmak isteyenler için bankaların oluşturduğu iade ekranlarında T.C. kimlik numarası, telefon bilgisi ve başvuru sahibine ait IBAN girilmesi gerekiyor.

