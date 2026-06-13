Erzurum'da bir tespih ustası, arpa, kapsül ve damla gibi klasik taş kesimlerinin dışına çıkarak ilginç bir tespih üretti. Türkiye'de ilk olan ve 1 aylık emek sonucu ortaya çıkan tespih için patent başvurusu da yapıldı.

15 yıldır Oltu taşı tespih ustalığı yapan 46 yaşındaki Sinan Ağırman, tespih kültürüne farklı bir yorum kazandırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptığını söyledi.

"BU ÇALIŞMA TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan klasik modellerin dışında bir tasarım ortaya koymak istediğini belirten Ağırman, "Tespihe farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla tüm taneleri, imameyi ve hatmeyi balık figüründe tasarladım. Bu çalışma Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Tasarımın patent ve tescil işlemleri için başvuruda bulundum. Şu anda sürecin sonuçlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ne arpa, ne kapsül, ne damla... Bu tespih Türkiye'de tek! Yapması 1 ay sürdü

"KEYİFLİ VE FARKLI BİR HİS VERİYOR"

Balık taneli tespihin hem görsel hem de kullanım açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Ağırman, "Bir tespih severin elinde çekiminin nasıl olacağını çok merak ediyordum. Ortaya çıkan sonuç beni memnun etti. Çekimi oldukça keyifli ve farklı bir his veriyor. Koleksiyonerlerin koleksiyonlarına değer katacak özel bir ürün ortaya çıkardığımı düşünüyorum" dedi.

Ne arpa, ne kapsül, ne damla... Bu tespih Türkiye'de tek! Yapması 1 ay sürdü

100 BİN LİRAYA KADAR TESPİH VAR

Üç aylık çalışma sürecinde üç farklı model üretebildiğini belirten Ağırman, her bir tespihin yaklaşık bir aylık emeğin ürünü olduğunu söyledi. Ağırman, tespihlerin işçilik ve detaylarına göre fiyatlarının 40 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabileceğini belirtti.

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