TOKİ İstanbul kuraları 2.gününde devam ediyor. 26 Nisan çekilişi TOKİ YouTube sayfasından canlı olarak başladı. Adaylar, devam eden kura yayınıyla birlikte asil ve yedek isim listelerini anlık olarak takip edebiliyor. Kurayı kaçıran adaylar, TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranını ziyaret ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kura süreci 25 Nisan 2026’da başladı. Toplam 3 gün sürecek kura çekiminin ilk iki gününde sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başvuru yapan vatandaşlar isim listelerini sorgulamaya yöneldi. 25–26 Nisan tarihli çekilişlerde asil ve yedek hak sahipleri listeleri yoğun şekilde araştırılıyor.

Kura sonuçları açıklandıkça, hak kazanan adaylar listeler üzerinden öğrenilebiliyor.

TOKİ İstanbul 26 Nisan canlı kura sayfası açıldı! (TOKİ kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı)



TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul TOKİ kura çekimi, 25 Nisan itibariyle başladı, kura süreci 26-27 Nisan 2026 tarihlerinde devam edecek. Saat 14.00'te başlayan kura çekimi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından adaylar, başvuru numaralarıyla hak sahipliği sorgulaması yapabilecek. Vatandaşlar asil ve yedek listelere, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek. Ayrıca kura çekimi anları TOKİ’nin YouTube kanalında kayıtlı olarak yer alıyor; isteyenler bu görüntüleri sonradan izleyebiliyor.

PROJEYE EN ÇOK BAŞVURU İSTANBUL'DAN

500 bin sosyal konut projesine 8 milyon 840 bin kişi başvurdu. Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi. Projeye en çok başvuru 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul’dan geldi.

İSTANBUL'UN ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutulmuştu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL olarak belirlenmişti. İstanbul'da 2 ayrı büyüklükte 2+1'ler ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 TL'den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

