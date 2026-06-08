"İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı" iddiasına soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “milletvekilleriyle görüşme yasağı getirildiği” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.
- Bazı sosyal medya hesaplarında İmamoğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönünde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
- Başsavcılık, bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
- Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz kullandırıldığı vurgulandı.
- Söz konusu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.
- Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının sanıkları arasında yer alan Ekrem İmamoğlu hakkında sosyal medyada yer alan bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, bazı sosyal medya hesaplarında İmamoğlu’nun milletvekilleriyle görüşmesinin yasaklandığı yönünde paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini, ancak bu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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İDDİALAR ASILSIZ
Açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı vurgulanarak, söz konusu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup, belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır."