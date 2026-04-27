TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçirdiği 100 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri üçüncü gününde sürüyor. Kura sürecinin son gününde, "Diğer" kategorisine ilişkin çekilişler noter huzurunda yapılarak hak sahipleri belirleniyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar ise 27 Nisan tarihli İstanbul kura sonuçlarına ait isim listesini yakından takip ediyor.

TOKİ’nin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’daki "Diğer" kategorisi kura çekimi bugün canlı yayında gerçekleştiriliyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde kurulan dijital kura merkezinde yapılan çekilişle hak sahipleri belirleniyor. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençlerin ardından en geniş başvuru grubunu oluşturan "Diğer" kategorisi için süreç tamamlanıyor. "Diğer" kategorisi için ayrılan kontenjanların çekilişi bugün (27 Nisan 2026) saat 10.00 itibariyle başladı.

TOKİ CANLI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar çekilişi anlık izleyerek sonuçları doğrudan takip edebiliyor.

TOKİ CANLI KURA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ İstanbul "diğer" kategorisi canlı kura sayfası (27 Nisan İstanbul DİĞER kura sonuçları isim listesi)

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Çekilişlerin tamamlanmasının ardından adaylar, başvuru numaralarıyla hak sahipliği sorgulaması yapabilecek. Vatandaşlar asil ve yedek listelere, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek. Ayrıca kura çekimi anları TOKİ’nin YouTube kanalında kayıtlı olarak yer alıyor; isteyenler bu görüntüleri sonradan izleyebiliyor.

İSTANBUL'UN ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru da 1 milyon 235 bin 169'la İstanbul'da yapıldı.

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulması hedefleniyor.



