Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP’deki tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada TBMM önünde yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu söyledi. Sevigen, CHP Genel Başkanı’nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayarak, parti içinde Özgür Özel’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP içindeki tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, parti yönetimi ve yaşanan gelişmelere dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sevigen, TBMM önünde yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu savunurken, CHP Genel Başkanı’nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurguladı.

CHP'nin Özgür Özel'e bütün imkanları tanıdığını da ayrıca vurgulayan Sevigen, Özel tarafının yanlış yaptığını sözlerine ekledi.

"KEMAL BEY BUNA FIRSAT VERMEDİ"

CHP'nin genel başkanının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu vurgulayan Sevigen, "Kemal Bey sağduyulu davranarak arkadaşlarını buraya çağırdı. Diğer arkadaşların böyle bir kaygısı ve düşüncesi yok. Çünkü onların dokunulmazlıkları var ama dışarıda bulunan arkadaşların dokunulmazlıkları yok. Onlar birbirine girdikleri zaman aynı mahalleye, aynı şehre gidecekler. Yarın orda birbirlerine girecekler ama Kemal Bey buna fırsat vermedi. İşin asıl çözülmesi gereken tarafının Özgür Bey ve arkadaşlarının çözmesi gerekirdi" dedi.

"PARTİNİN BİR TANE GENEL BAŞKANI VAR"

"CHP'nin bir tane genel başkanı var, o da Genel Başkan Kemal Bey'dir. İsteseniz de istemeseniz de" ifadelerini kullanan Sevigen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kurul karar vermiş, artık kesinleşmiş. Bu mücadeleyi yaparsanız üzülürsünüz, mahkemeye, yargıya gidersiniz. Genel Başkan diyor ki 'ben Grup Başkanıyla beraber çalışırım'. Grup Başkanı da gelip grupta konuşacağım diyor. Ama gece vakti milletvekilliği çoğunluğu var diye kurul odasını kapatmak, işgal etmek ve danışmanlarını götürmek hoş değil. Böyle bir görüntü Özgür Bey'in hoşuna gidiyor mu acaba? Bu parti sana bütün imkanları tanımış, büyük ihtimalle Kemal Bey tarafından tanındı. Yanlış yapıyorlar. Ümit ediyorum ki akılları başlarına gelir."

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