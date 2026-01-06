Altın fiyatlarında son dakika! 6 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.165 TL ve ons altın fiyatı 4.455 dolardan güne başlıyor. Jeopolitik risklerden destek bulan gram altında salı sabahı itibarıyla haftalık prim %2,85’e ulaşırken, Kapalıçarşı’da fiziki satış fiyatı 6.405 TL’ye yükseldi. 1 kilo altında spot ve fiziki piyasa arasındaki fark 5.575 dolara çıktı. Borsada işlem gören Darphane Altın Sertifikası ise dün 106,28 TL’den kapandı ve tarihî zirveyi gördü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye’de 2025 yılında %100’ün de üzerinde yükselişle getiri şampiyonu olan gram altın, yeni yıla da hızlı başladı. ABD’nin hafta sonu gerçekleştirdiği Maduro operasyonu jeopolitik riskleri artırırken, piyasalarda da “güvenli liman” talebinde artış yaşanıyor.

ONS ALTINDA GÜÇLÜ PRİM

Dünkü işlemlerde küresel piyasalarda ons altın fiyatı %2,7 primle 4.449 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatında bugünkü işlemler de TSİ 06:00 itibarıyla 4.455 dolara yakın seyrediyor. Onsta geçen yılın son haftasında test edilen rekor seviye ise 4.550 dolarda bulunuyor.

6 OCAK 2025 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altın fiyatını da etkiliyor. Spot piyasada işlem gören 6 Ocak 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00’da 6.165 TL’den güne başlıyor. Dün %2,5 primle 6.144 TL’den kapanış yapan gram fiyatında tarihi zirve 6.281 TL’de bulunuyor. Fiyatlar, zirvenin %1,85 gerisinde seyrediyor.

KAPALIÇARŞI’DA MAKAS AÇILDI

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.405 TL’den gerçekleşiyor. 1 kilo altın için spot piyasa ile fiziki piyasa arasındaki makas da yeniden açıldı ve fark 5.575 dolara kadar yükseldi. Çeyrek altın ise 10.440 TL’den satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Jeopolitik risklerin takip edilmesi gerektiğini aktaran analistler, haber akışına karşı duyarlılığının arttığı bir dönemden geçildiğini belirterek, “Bu hafta ABD’de istihdam verileri bekleniyor. Rakamlar zayıf gelirse, daha düşük faiz beklentileri ile birlikte altın fiyatları da destek bulabilir” diye konuşuyor.

ALTIN.S1 REKOR KIRDI

Borsada “Altın.S1” kodu ile işlem gören Darphane Altın Sertifikası da haftanın ilk işlem gününde %4,99 primle 106,28 TL’ye çıktı ve rekor kapanış yaptı. 100 adedi 1 gram fiziki altına denk gelmesi gereken sertifika fiyatının, spot piyasanın yaklaşık %70 yukarısında fiyatlanması dikkat çekiyor.

